Il recente CES 2024 di Las Vegas è stato vetrina per tanti nuovi monitor da gaming, non facendo passare inosservata la crescente enfasi sulla tecnologia OLED; stante la popolarità sempre maggiore dei monitor dotati di pannelli di questo tipo e considerati i timori degli utenti di incappare in problemi di burn-in, due produttori importanti del calibro di ASUS e MSI hanno deciso di andare incontro agli acquirenti con nuove garanzie dedicate.

La tecnologia OLED è ormai in circolazione da diversi anni e i pannelli di ultima generazione hanno raggiunto livelli qualitativi impensabili fino a non molto tempo fa; sono lontani i tempi in cui gli schermi OLED presentavano problemi ricorrenti, su tutti il burn-in. Qualche mese fa, in un articolo dedicato, eravamo tornati (dopo un video di qualche anno addietro) a spiegarvi in maniera più dettagliata le differenze tra le verie tipologie di pannello utilizzabili negli schermi dei moderni dispositivi elettronici. In questa sede non è necessario dilungarci, ma è comunque opportuno ricordare che i pannelli OLED, come il nome stesso suggerisce — è un acronimo che sta per organic light-emitting diode — hanno natura organica e, in conseguenza di ciò, una durata operativa tendenzialmente inferiore rispetto ai display LCD.

Il problema più importante al quale i pannelli OLED possono andare incontro è il burn-in, o ritenzione di immagine, che si può presentare sotto forma di macchie visibili sullo schermo nel momento in cui un’immagine rimane fissa sullo stesso per un lungo periodo di tempo. Questo problema non ha una soluzione definitiva — poiché legato alla natura organica degli OLED —, tuttavia da anni i produttori sono riusciti a rallentarne la comparsa e a mitigarne gli effetti attraverso soluzioni dedicate e ciò ne ha favorito l’utilizzo anche nei notebook e nei monitor da gaming.

Adesso, al fine di provare a convincere anche i più scettici, ASUS e MSI hanno deciso di coprire i propri monitor da gaming con una garanzia dedicata proprio al burn-in. Nella fattispecie, ASUS ha iniziato ad offrire due anni di garanzia e, stando a quanto segnalato da TFTCentral, i primi modelli a poterne beneficiare sono i nuovissimi PG34WCDM e PG32UCDM. La novità è già visibile sul sito del produttore alle pagine dedicate:

Dal canto suo, MSI ha fatto addirittura meglio, annunciando una copertura di tre anni per eventuali problemi di burn-in per una lista già più lunga di modelli.

Ecco quelli interessati:

MAG 271QPX QD-OLED

MAG 321UPX QD-OLED

MAG 341CQP QD-OLED

MPG 271QRX QD-OLED

MPG 321URX QD-OLED

MPG 491CQP QD-OLED

MEG 342C QD-OLED.

Potrebbe interessarti anche: Migliori monitor di Febbraio 2024: ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica