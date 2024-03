La console portatile ASUS ROG Ally è basata su Windows 11 e quindi eventuali problemi con il sistema operativo di Microsoft si ripercuotono inevitabilmente sul prodotto. Un esempio è l’aggiornamento di Windows di marzo che secondo le segnalazioni ha impattato negativamente sulle prestazioni della console.

Stando a quanto riportato da Windows Latest, l’aggiornamento di Windows di marzo sta causando problemi con i sistemi basati su hardware AMD e quindi anche alle console ASUS ROG Ally.

ASUS ROG Ally perde fluidità con i giochi dopo l’ultimo aggiornamento

Nello specifico il frame rate con i giochi sembra essere drasticamente diminuito dopo l’ultimo update. Un commentatore ha affermato che Baldur’s Gate 3 ora non supera mai i 40 FPS con impostazioni basse e talvolta scende addirittura a 20 FPS, inoltre la situazione non migliora nemmeno con giochi come i vecchi DOOM.

Gli utenti hanno confermato di non aver riscontrato problemi del genere prima di installare l’aggiornamento di Windows di marzo, quindi è consigliato sospendere gli aggiornamenti della console finché il problema non sarà stato risolto.

Se l’aggiornamento è già stato installato è possibile tornare alla versione precedente, ma dato che il problema sembra riguardare tutti i dispositivi AMD, è probabile che Microsoft rilascerà una correzione a breve.

