Google utilizza Gemini per i suoi prodotti e servizi, tuttavia l’azienda offre il suo modello di intelligenza artificiale anche a sviluppatori di terze parti. Tra questi potrebbe esserci anche un esponente illustre con il quale il colosso di Mountain View è da tempo tanto in concorrenza quanto in affari.

Apple potrebbe espandere la collaborazione con Google

Secondo quanto riportato da Bloomberg ci sarebbero delle trattative in corso tra Apple e Google relativamente all’utilizzo di Gemini per supportare alcune nuove funzionalità in arrivo sui prossimi iPhone in arrivo quest’anno.

Al momento non è chiaro come verrebbe definito l’accordo, ma se andasse in porto si tratterebbe di un’espansione significativa del rapporto esistente tra i due colossi tecnologici che riguarda il motore di ricerca predefinito sugli iPhone.

Secondo il rapporto Apple starebbe cercando dei partner per quanto riguarda l’intelligenza artificiale generativa basata su cloud, ma allo stesso tempo la società di Cupertino starebbe lavorando per offrire i propri modelli e funzionalità di intelligenza artificiale sul dispositivo con iOS 18.

Stando a quanto riferito il presunto accordo non verrebbe annunciato fino alla WWDC di giugno, tuttavia Apple starebbe valutando anche collaborazioni con altre aziende, tra le quali OpenAI, che secondo Elon Musk è sempre più una filiale di Microsoft.

