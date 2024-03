In occasione della Game Developers Conference 2024 (o GDC), programmata nella settimana tra il 18 e il 23 marzo, NVIDIA mostrerà diverse novità che riguardano la tecnologia ray tracing e l’Intelligenza Artificiale applicate al gaming, non solo per giochi già supportati ma anche con interessanti anticipazioni che riguardano alcuni dei titoli più attesi dei prossimi mesi.

La protagonista assoluta in questo contesto è ovviamente la tecnologia NVIDIA RTX che, grazie a DLSS 3.5, Frame Generator e Ray Reconstruction, garantisce un netto incremento delle prestazioni senza rinunciare alla qualità dell’immagine.

NVIDIA DLSS sempre più diffuso: ecco i nuovi giochi che lo supportano

Tra i giochi più attesi che potranno contare sul trittico di funzionalità targate NVIDIA c’è l’attesissimo Black Myth: Wukong, in arrivo il prossimo 20 agosto, con NARAKA: BLADEPOINT che invece aggiungerà presto il full ray-tracing a tre aree accessibili sia in modalità PVP che PVE (ulteriori aggiornamenti arriveranno in seguito).

Un altro titolo che non passerà inosservato, nato dalla collaborazione tra NVIDIA, Ubisoft e Lucasfilm, è Star Wars Outlaws, anche questo compatibile da subito con NVIDIA DLSS 3, Ray Tracing e NVIDIA Reflex e ottimizzato al meglio per offrire un’esperienza PC definitiva ai gamer, non solo sul versante prestazioni ma anche per gli effetti grafici. Ambientato fra gli eventi di Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora e Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, Star Wars Outlaws sarà presentato nel corso del 2024 e disponibile anche in cloud su GeForce NOW.

Parlando invece di aggiornamenti e titoli già annunciati, è disponibile da subito (vedi Steam) la patch DLSS 3.5 ed RTX IO di Portal with RTX; quest’ultimo è stato il primo gioco realizzato con NVIDIA RTX Remix, uno strumento per il modding trasformativo che consente di aggiornare e rimasterizzare i giochi, il tutto utilizzando il full ray-tracing per modellare e rendere realistici gli effetti luce dinamici.

Stando a quanto dichiara l’azienda californiana, l’aggiornamento per Portal with RTX garantirà un netto balzo prestazionale, in particolare sulle schede grafiche della serie GeForce RTX 40; gli utenti con GeForce RTX 4090 o GeForce RTX 4080 SUPER avranno i maggiori benefici, ma in linea di massima le prestazioni in termini di FPS dovrebbero aumentare da 3 a 6 volte in base agli scenari (vedi risoluzione) con tutte le schede grafiche basate su architettura Ada Lovelace.

L’elenco dei giochi, ormai più di 500, che riceveranno nuove funzionalità e tecnologie con ray-tracing non si ferma qui; il 26 marzo arriverà un aggiornamento per Diablo IV con l’aggiunta di alcuni effetti ray-tracing per armature, acqua, finestre e altre superfici adeguatamente riflettenti, con altre interessanti new-entry legate al mondo NVIDIA RTX come:

Sengoku Dynasty – in early access con DLSS 3

Outcast – A New Beginning in arrivo il 15 marzo con DLSS 2 & DLAA

The First Berserker: Khazan in arrivo con NVIDIA DLSS 3 e Reflex

NVIDIA RTX Remix Open Beta – DLSS 3.5 con Ray Reconstruction

The Finals – La stagione 2 è in arrivo oggi 14 marzo e include DLSS 3, RTXGI, e Reflex

