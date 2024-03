Grande novità per GeForce NOW. La piattaforma di streaming di NVIDIA si aggiorna con l’arrivo dei Day Pass che consentiranno agli utenti di poter ottenere un accesso completo al cloud per 24 ore, senza dover attivare un abbonamento mensile. Si tratta di una nuova opzione di grande interesse per tutti gli utenti che intendono accedere in modo sporadico al servizio. I Day Pass sono disponibili in due versioni (Priority e Ultimate) che ricalcano le caratteristiche degli abbonamenti a pagamento per il servizio di NVIDIA. Vediamo i dettagli completi in merito.

NVIDIA annuncia i Day Pass per GeForce NOW

Da questa settimana è possibile accedere a GeForce NOW attivando un Day Pass che consente di sfruttare un accesso illimitato alla piattaforma cloud di NVIDIA per 24 ore, a partire dal momento dell’attivazione. Le opzioni a disposizione degli utenti sono due:

Priority Day dal costo di 4,39 euro

dal costo di Ultimate Day dal costo di 8,79 euro

Per un accesso completo, chiaramente, sarà necessario scegliere Ultimate Day che consente di sfruttare i server RTX 4080 (quindi ad altissima potenza), con sessioni di gioco fino a 8 ore e con la possibilità di accedere al 4K oltre che di sfruttare unn refresh rate massimo di 120 Hz. Qualche compromesso, invece, con il Priority Day che limita la risoluzione a 1080p e il refresh rate a 60 fps mentre le sessioni di gioco si fermano a 6 ore.

Il Day Pass è utile per un utilizzo occasionale mentre in altri contesti non conviene di certo. L’abbonamento mensile Priority, ad esempio, costa 10,99 euro al mese mentre l’Ultimate costa 21,99 euro al mese (entrambi gli abbonamenti sono disponibili anche in versione 6 mesi, con un risparmio sulla spesa complessiva). Resta accessibile la versione Free di Ge Force NOW (che, però, include la pubblicità) con sessioni limitate a 1 ora.

Le altre novità di GeForce NOW

Oltre all’arrivo dei Day Pass, questa settimana GeForce NOW registra un ulteriore aggiornamento del catalogo di giochi. Ecco l’elenco completo: