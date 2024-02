Un po’ a sorpresa Spotify ha rilasciato una nuova funzione, Oracolo Musicale, che dà un sapore musicale al meccanismo della celeberrima “Palla n.8” o del classico “Libro delle risposte”.

Il servizio, per ora accessibile solo tramite questo link o inquadrando il QR code sul sito di Oracolo Musicale, permette di scegliere una fra le moltissime domande preimpostate e fornisce la risposta attraverso il titolo di una canzone, per poi darci la possibilità di ascoltarla direttamente su Spotify.

L’azienda Svedese, forte del successo annuale di Spotify Wrapped, sembra voler ampliare il numero di attività da fare all’interno della propria applicazione oltre al semplice ascolto della musica.

La domande che possiamo porre all’oracolo si dividono in nove categorie distinte: studio, amici e famiglia, amore, carriera, i grandi misteri della vita, il mio futuro, io e il mio ego, stile e, infine, pranzo. Una volta scelta la categoria possiamo iniziare a scrivere la nostra domanda sperando che somigli abbastanza ad una di quelle preimpostate che poi dovremo selezionare. Altrimenti possiamo chiedere all’Oracolo di scegliere lui una domanda casuale per noi. La risposta che riceveremo potrà poi essere condivisa tramite vari social e applicazioni come WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat e X.

Nonostante il grande successo delle Intelligenze Artificiali sembra che questo nuovo servizio di Spotify non ne faccia uso (a differenza di DJ AI non ancora disponibile nella versione italiana dell’app), le risposte date dall’oracolo sono completamente casuali come confermano le FAQ di Oracolo Musicale che mettono fortemente l’accento sull’aspetto ludico del servizio e invitano a non prenderlo troppo sul serio.

Oracolo Musicale è disponibile tanto per gli utenti free che per quelli Premium in 64 paesi e 21 lingue. Occhio solo a non essere troppo permalosi per le risposte sgradite!