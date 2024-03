La settimana scorsa abbiamo visto come SpaceX avesse indicato la data scelta per il terzo tentativo di lancio di Starship, il giorno scelto dall’azienda per effettuare il nuovo tentativo è fissato per la giornata di domani, 14 marzo a partire dalle 12:30 ora italiana. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere e come seguire l’evento.

Tutto pronto per il terzo tentativo di lancio di Starship: il programma e come seguire la diretta

Abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi quanto SpaceX, l’azienda di proprietà dell’eccentrico Elon Musk, abbia investito svariate risorse nel tentativo di perfezionare Starship, la navicella infatti vanta attualmente il privilegio di essere il mezzo designato per riportare l’uomo sulla Luna con le future missioni Artemis.

Come ben sappiamo, i primi due tentativi di lancio non sono stati perfetti, si sono presentati tutta una serie di problemi che hanno finito per pregiudicare il buon esito di entrambi i lanci, problemi che non solo sono stati risolti dalla società, ma che sono serviti per comprendere meglio il da farsi per i successivi tentativi.

Per quanto infatti non si possa parlare apertamente di successi, riferendosi ai precedenti lanci, essi hanno comunque permesso a SpaceX di imparare molto, mettendo a punto tutta una serie di modifiche e aggiustamenti all’interno sistema, razzo Super Heavy e navicella in primo luogo ma non solo, visto che l’azienda ha apportato tutta una serie di modifiche anche alla piattaforma di lancio.

Ad ogni modo, tutto sembra essere pronto per il lancio di domani e, nonostante la società di Musk non abbia ancora formalmente ricevuto il via libera dalla Federal Aviation Administration (FAA), dovrebbe essere ormai solo questione di ore; SpaceX ha infatti completato tutte e 17 le azioni correttive richieste dall’ente statunitense, non dovrebbe quindi esserci motivo per negare l’autorizzazione necessaria al lancio.

Anche questa volta dunque, l’azienda punta a portare in orbita la navicella Starship, ma questo non è l’unico obbiettivo, il piano operativo del terzo lancio infatti prevede anche di spegnere e riaccendere i motori Raptor nello spazio dopo la separazione dal primo stadio, tentare un rientro controllato con ammaraggio, nonché effettuare un test del sistema di trasferimento del propellente in volo, testando il funzionamento di componenti quali i portelloni di carico della stiva della navicella con operazioni di apertura e chiusura.

Quest’ultimo punto è di notevole interesse per SpaceX, la futura missione Artemis III prevede infatti che la società effettui il lancio di più navicelle Starship, una delle quali dovrà occuparsi del rifornimento nello spazio del modulo che dovrà viaggiare fino alla Luna.

È bene specificare infine che la società non punta necessariamente a portare a termine tutti gli obbiettivi previsti dal piano di volo con il lancio di domani, quanto più ad imparare il più possibile da questo nuovo tentativo. SpaceX trasmetterà l’evento in diretta streaming su X (ex Twitter) a partire dalle 12:30 ora italiana di domani 14 marzo, qualora voleste seguire la diretta del terzo lancio di Starship questo è il link su cui cliccare.

