La collaborazione tra LEGO e Nintendo sta per crescere con l’aggiunta di alcuni mattoncini importanti. A poche ore dall’annuncio dei nuovi set di Star Wars, infatti, LEGO ha abbandonato l’Impero per fare rotta sul Regno dei Funghi, svelando le novità in arrivo legate a Super Mario. E una in particolare è destinata a scaldare i cuori (e i motori) dei fan.

Come avvenuto l’anno scorso, il MAR10 Day (ovvero il 10 marzo) è stata l’occasione scelta da LEGO per mostrare al mondo gli inediti set dedicati all’idraulico baffuto che arriveranno nel corso del 2024, e per fornire un piccolo assaggio di quanto riserverà il 2025.

Disponibilità, prezzi e dettagli

Ma procediamo con ordine, e cominciamo quindi con i prodotti il cui arrivo sul mercato è previsto per quest’anno. In totale i set sono tre, e ciascuno ha a che fare con un cattivo del Regno dei Funghi: c’è il Bowser Express, la Villa stregata di Re Boo e infine la Battaglia con Roy al castello di Peach. Tutti e tre saranno disponibili a livello globale a partire dall’1 agosto 2024 sul LEGO Store e nei negozi.

Il set Bowser Express è composto da ben 1.392 elementi e integra funzionalità interattive tra cui una piattaforma girevole azionabile tramite una leva, un Blocco Super Star, un vagone passeggeri col tetto rimovibile, un classico Blocco “?”, un vagone equipaggiato addirittura con un cannone a molla e tante opzioni e segreti per potersi sbizzarrire con la fantasia. Il prezzo? 119,99 euro.

La Villa stregata di Re Boo invece conta 932 mattoncini: anche qui non manca la possibilità di interagire con lo scenario che prevede stanze infestate, un Blocco Forziere, un Blocco Moneta e un Blocco Chiave. Il prezzo al lancio sarà di 74,99 euro.

La Battaglia con Roy al castello di Peach include 738 pezzi e una volta montato delinea proprio la scena promessa, ovvero lo scontro che vede sfidarsi i Toad e uno dei famigerati Koopaling tra catapulte, mura facili da distruggere e ricostruire, troni girevoli, pianoforti e fontane. In questo caso il prezzo è di 64,99 euro.

LEGO Mario Kart, la gara parte nel 2025

Come anticipato, la novità che fa più rumore tra quelle annunciate non riguarda il 2024, ma il 2025. Al termine del trailer di presentazione, infatti, un teaser di alcuni secondi mostra Super Mario e un Kart LEGO emergere appena dal buio. A scanso di equivoci, poi, arriva la scritta che ufficializza l’arrivo del set LEGO Mario Kart il prossimo anno.

Per ora non ci sono ulteriori dettagli, ma considerando che Mario Kart è lo spin-off legato alla mascotte Nintendo più apprezzato di sempre, e che il mondo delle corse sembra prestarsi particolarmente bene ai lavori interattivi di LEGO, ci troviamo di fronte ad una serie di prodotti che si piazza in pole-position, e che probabilmente è destinato ad un grande successo commerciale.

