In occasione della Fiera del Giocattolo che si sta svolgendo a Norimberga, Germania, il Gruppo LEGO ha presentato una nuova serie di set pensati espressamente per celebrare il venticinquesimo anniversario della collaborazione con il brand Star Wars. La prima collaborazione venne annunciata nel 1999, alla Fiera del Giocattolo di New York, e dopo un quarto di secolo l’amore tra i due brand è ancora intatto.

Disponibili dal primo marzo 2024, i nuovi set ripropongono alcune delle più interessanti astronavi dell’universo di Star Wars, insieme a un nuovo set dedicato a R2-D2. Alla manifestazione tedesca invece è esposta una ricostruzione, che utilizza ben 27.797 mattoncini, dell’adorabile droide, di cui potete ammirare alcune immagini qui sotto.

Diamo quindi un’occhiata più da vicino ai nuovi set pensati per celebrare il 25esimo anniversario della collaborazione tra LEGO e Star Wars, con tutti i dettagli e ovviamente le immagini.

LEGO Star Wars Millennium Falcon

Il set, identificato dal codice 75375, è composto da 921 pezzi, e il modello finale misura 13 cm di altezza, 24 di lunghezza e 19 di larghezza. Sarà in vendita dal primo marzo su LEGO.com e nei LEGO Store a 84,99 euro.

LEGO Star Wars Tantive IV

Il nuovo set, codice 75376, è realizzato con 654 pezzi, misura 15 cm di altezza, 32 di c]lunghezza e 11 di larghezza. Sarà venduto a 79,99 euro su LEGO,com e nei LEGO Store dal primo marzo.

LEGO Star Wars Invisible Hand

Più economico questo set (75377), composto da 557 pezzi, con misure finali del modelli di 17 cm di altezza, 30 di lunghezza e 9 di larghezza. Il prezzo di vendita, su LEGO.com e nei LEGO Store, è di 52,99 euro.

LEGO Star Wars R2-D2

Il nuovo set dedicato al droide, codice 75379, è composto da 1.050 pezzi e il modello finale misura 24 cm di altezz, 16 di larghezza e 11 di profondità. È in vendita su LEGO.com e nei LEGO Store a 99,99 euro.

LEGO Star Wars Imbarco sulla Tantive IV

Il set da gioco, identificato dal codice 75387, è composto da 502 pezzi (con ben 6 minifigure) e una volta montato misura 8 cm di altezza, 13 di larghezza e 22 di profondità. È in vendita su LEGO.com e nei LEGO Store a 54,99 euro.