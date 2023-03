C’è anche il Gruppo LEGO in occasione delle celebrazioni del MAR10 Day 2023, la giornata dedicata all’idraulico coi baffi, da sempre simbolo di Nintendo. La compagnia danese, che ha una intera linea dedicata a Super Mario (qui abbiamo recensito l’espansione dedicata alla principessa Peach), ha annunciato oggi alcune novità che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi.

La prima novità è un nuovo set, costituito da ben 1.321 mattoncini, destinato a espandere le possibilità di gioco della serie LEGO Super Mario. Ecco dunque il Pack di Espansione battaglia al castello di Skelobowser che riscostruisce una delle ambientazioni del videogioco.

Con questo set i giocatori dovranno salvare Toad Viola, segregato nelle profondità del castello, superando numerose sfide e sconfiggendo tantissimi avversari. A seconda delle vostre preferenze potrete affrontare la sfida con una qualsiasi delle figure interattive della serie, quindi LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach.

“Noi del Gruppo LEGO celebriamo Super Mario ogni giorno, ma siamo lieti di fare qualcosa di davvero speciale per celebrare il MAR10 Day. Siamo estremamente entusiasti di presentare il Pack di espansione Battaglia al castello di Skelobowser. Ambientato in uno dei luoghi più iconici di Super Mario, i fan dovranno trovare l’ingresso segreto (attenzione al Magmaargh!), sconfiggere la Piantosso Piranha e il Bone Goomba, usare la gru per salvare.”