Recensione LEGO Avventure di Peach e Casa dei regali di Yoshi – Tra le tantissime novità lanciate nelle ultime settimane dal Gruppo LEGO ci sono anche alcuni set dedicati a Super Mario. Oggi in particolare vi parlo del nuovo starter pack, che dopo Mario e Luigi vede arrivare un set dedicato alla principessa Peach, e di un pack di espansione dedicato all’inseparabile dinosauro Yoshi che ha debuttato nella serie nel lontano 1990 all’interno del videogame Super Mario World.

I due set introducono nuovi elementi di gioco che come sempre possono essere combinati con quelli rilasciati in precedenza per creare degli scenari sempre diversi e personalizzati, con la possibilità di giocare in coppia per sconfiggere i tanti nemici presenti sul percorso e raccogliere fino all’ultima monetina.

Insieme al mio fido aiutante Niccolò ho quindi provveduto ad assemblare i due set e a provarli insieme allo Starter Pack di Mario. Oggi dunque vi mostro le immagini dei vari elementi e vi racconto la nostra esperienza con i due nuovi set.

Assemblaggio semplice ma…

Come per gli starter pack dedicati a Mario e Luigi, anche quello che celebra la principessa Peach è molto semplice essendo composto da “appena” 354 pezzi. Oltre ai due elementi che delimitano il percorso, il tubo di partenza e la bandierina nera finale, sono previsti incontri con i tre personaggi inclusi, Lemmy, un Toad giallo e un Fiammetto, un blocco misterioso con le ali e numerosi elementi interattivi.

Abbiamo un’altalena sulla quale fissare il personaggio di Peach, ma anche quelli di Mario o Luigi, per accumulare monete, una torre su cui è collocato Lemmy, un paio di funghi, percorsi di lava e una scatola regalo che include un piccolo pacchetto da aprire. I personaggi sono dotati di codice a barre che vanno inquadrati ripetutamente con il LED alla base delle minifigure dei nostri eroi per poterli sconfiggere.

Anche lo starter pack dedicato a Peach è privo di istruzioni cartacee, una scelta senza dubbio rispettabile dal punto di vista della sostenibilità. Questo però comporta la necessità di installare su uno smartphone o un tablet l’applicazione dedicata alla linea di prodotti LEGO Super Mario anche per poter assemblare i vari elementi, costringendo i più piccoli a ricorrere all’aiuto dei genitori.

L’applicazione e molto ben fatta e oltre a fornire le istruzioni semplificate per assemblare i vari elementi ne illustra il funzionamento con dei brevi filmati, che permettono di imparare a giocare in pochi secondi. Manca, almeno per lo starter pack, una visione di insieme dei vari elementi, lasciando quindi la massima libertà ai giocatori di disporre il percorso a proprio piacimento.

Anche il set dedicato al dinosauro Yoshi richiede l’uso dell’app per essere assemblato, processo che richiede pochi minuti visto anche il numero di pezzi presenti, giusto 246. Se lo starter pack di Peach presenta una buona varietà di colori e ambientazioni, nell’espansione di Yoshi domina il verde. Il set permette di ricreare un tipico scenario ambientato nei boschi, con un albero che nasconde una mela, di cui Yoshi è particolarmente ghiotto, un letto per consentire al dinosauro di riposarsi e una giostra delle delizie che permette di trasformare in oro la frutta raccolta.

Grazie alla scatola regalo, che può essere posizionata a piacere nel percorso, è possibile condividere le monete raccolte con un altro personaggio interattivo. Ogni partita può essere giocata da un massimo di due personaggi, d’altro canto un numero superiore renderebbe complicato riuscire a muoversi senza urtarsi.

Io e Niccolò abbiamo usato Peach e Mario per completare il livello creato utilizzando i due set, scegliendo obiettivi diversi per giungere al traguardo, condividendo le monete raccolte. L’applicazione mostrerà nel dettaglio gli oggetti e le monete raccolte da ciascuno, fornendo un ulteriore elemento di sfida tra i giocatori.

Divertimento e libertà senza limiti

Qualcuno ha criticato la linea dedicata a Super Mario, affermando che i personaggi hanno un aspetto poco realistico, ma a mio avviso LEGO ha fatto centro ancora una volta. I personaggi interattivi sono un vero spasso da utilizzare anche per chi, come me, ha qualche primavera in più sulle spalle. Gli effetti sonori che accompagnano i movimenti, la raccolta di oggetti o la sconfitta dei nemici rendono tutto ancora più divertente.

E il piccolo schermo che mostra le espressioni di gioia, così come quelle di dolore quando si calpesta una superficie rossa (che rappresenta la lava del gioco), sono davvero impagabili e valgono assolutamente il prezzo di acquisto dei set.

La scelta di creare delle piccole piattaforme da unire tra di loro con normali placche 2×4 o 2×8 offre ai giocatori una libertà assoluta, consentendo di posizionare cattivi e bonus a proprio piacimento. In questo modo ogni partita può essere diversa da quelle precedenti, portando nuove sfide per raggiungere il traguardo dopo aver raccolto il maggior numero possibile di monete, sfruttando anche i tanti bonus presenti.

Certo, bisogna mettere in conto uno spazio abbastanza grande per poter creare dei livelli abbastanza grandi, ma un piccolo percorso come quello incluso nello starter pack necessità di spazi limitati. Senza scordare che i vari set ed espansioni fanno la loro bella figura anche quando sono esposti in una vetrina o uno scaffale, attirando sempre commenti positivi da chi li vede per la prima volta.

In conclusione

Cosa dire dunque di questi due nuovi set LEGO dedicati all’universo di Super Mario? L’arrivo della principessa Peach apre nuovi scenari collaborativi, attraendo anche quel pubblico femminile che finora doveva “accontentarsi” di Mario e Luigi ma anche tutti i fan che vogliono godere di esperienze di gioco sempre nuove.

Il personaggio principale è ben realizzato e lo starter pack include tutto quello che serve per iniziare a giocare, anche per chi non avesse acquistato nessuno starter pack in passato. Il set dedicato a Yoshi è decisamente piacevole, con uno scenario che mi ha ricordato molto le atmosfere di Super Mario World, a cui ho giocato per la prima volta trent’anni fa.

Potete acquistarli entrambi sullo store ufficiale LEGO utilizzando i link sottostanti.