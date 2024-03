Lo scontro tra Apple ed Epic Games continua ad arricchirsi di nuovi capitoli e, dopo la decisione del colosso di Cupertino dei giorni scorsi di bannare la software house dall’App Store, ecco un altro “colpo di scena”.

Il team di Epic Games, infatti, ha annunciato che Apple ha deciso di tornare sui propri passi in seguito ad un’indagine condotta dalla Commissione Europea, precisando che il colosso di Cupertino si è impegnato nei confronti dell’autorità comunitaria a ripristinare l’account sviluppatore della popolare software house.

Fortnite si prepara a tornare su iPhone e iPad in Europa

Ricordiamo che Epic Games ha annunciato di volere sfruttare la nuova normativa introdotta dal Digital Markets Act (DMA) per riportare in Europa su iPhone e iPad il suo gioco di maggior successo: stiamo ovviamente parlando di Fortnite, titolo che è riuscito a conquistare un’enorme platea di utenti su varie piattaforme, da Android alle console gaming.

Stando a quanto è stato reso noto attraverso X da Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games, il DMA avrebbe ottenuto la sua prima “grande vittoria”, obbligando Apple a tornare sui suoi passi e, quindi, a consentire alla software house di riavere accesso all’App Store, in modo da poter riportare Fortnite per gli utenti iOS e lanciare l’Epic Games Store in Europa.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, che su X si è detto lieto che Apple, a seguito dei contatti con la Commissione Europea, abbia deciso di fare marcia indietro sulla propria decisione di bannare Epic Games, a conferma dell’importanza e dell’efficacia del DMA.

Ricordiamo che il Digital Markets Act è entrato ufficialmente in vigore mercoledì, obbligando Apple ad accettare sia app store di terze parti che opzioni di pagamento alternative su iOS. Probabilmente Fortnite è solo il primo “caso” e per il colosso di Cupertino si preannunciano delle settimane piuttosto movimentate.