Lo scontro tra Epic Games e Apple non si placa: è appena stato scritto l’ultimo capitolo di un conflitto inaugurato nell’estate del 2020, con la rimozione di Fortnite dall’App Store, e che sembra non avere fine.

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, infatti, Epic Games ha fatto sapere che il proprio account sviluppatore è stato bannato dall’App Store. Nello specifico, stiamo parlando dell’account Epic Games Sweden AB, che era stato approvato di recente (a metà febbraio) dal colosso di Cupertino. A quanto pare, però, ora i vertici della mela morsicata hanno cambiato idea, procedendo con la chiusura.

Apple has terminated our developer account and now we cannot develop the Epic Games Store for iOS.

This is a serious violation of the EU’s Digital Markets Act. We will continue to fight to get back on iOS!https://t.co/BmqFxG26ul

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 6, 2024