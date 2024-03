TikTok ha dimostrato che l’efficacia dell’algoritmo che suggerisce i contenuti è fondamentale per il successo di un social.

Per evitare che gli utenti trascorrano più tempo su TikTok e meno su Facebook, Meta sta rinnovando il modo in cui Facebook consiglia i video su Reels, Gruppi e sul feed principale. L’ingrediente chiave è ovviamente l’intelligenza artificiale.

I primi test con Reels sembrano promettenti

In una conferenza tecnologica tenutasi a San Francisco, il capo di Facebook Tom Alison ha affermato di aver sperimentato il nuovo motore per i video raccomandati basato sull’IA per i Reels, il suo concorrente di TikTok, riscontrando che il tempo di visualizzazione è aumentato di circa l’8-10%.

Visto che i risultati sembrano promettenti, entro il 2026 la società prevede di utilizzare il nuovo motore non solo per i Reels, ma anche in tutte le sezioni di Facebook che mostrano video, ovvero il feed principale e i gruppi.

La società aggiunge che sta lavorando a un progetto per alimentare il suo intero ecosistema video con questo modello con l’obiettivo di rendere le raccomandazioni più pertinenti e coinvolgenti.

Per Meta, come per Google, la concorrenza con TikTok è diventata una priorità assoluta, dopo che il social made in China ha iniziato a guadagnare popolarità anche negli Stati Uniti negli ultimi anni.

All’inizio dell’anno il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato che la società sta spendendo miliardi di dollari per acquistare centinaia di migliaia di costose GPU NVIDIA da utilizzare per realizzare un’intelligenza artificiale generale.

