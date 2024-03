SwitchBot lancia un nuovo dispositivo che, fedele alla mission aziendale, nasce per adattarsi a situazioni già esistenti. Diventato famoso per il Bot, il “dito meccanico” in grado di premere pulsanti e interruttori, il produttore annuncia oggi SwitchBot Lock Pro, un dispositivo che si adatta a gran parte delle serrature in commercio, aggiungendo un tocco di tecnologia e sicurezza che non guasta mai.

Il nuovo prodotto è disponibile in due varianti, una dedicata ai mercati europei, e compatibile con gran parte delle serrature già esistenti, e una pensata per i mercati americani, che adottano soluzioni diverse per le porte. Uno dei punti di forza della nuova soluzione targata SwitchBot è il fatto che non è necessario utilizzare alcun attrezzo, né tantomeno avere competenze tecniche o manuali.

SwitchBot Lock Pro

Lock Pro si compone di due elementi, uno da posizionare all’interno della porta, utilizzando la chiave già esistente per aprire e chiudere la serratura, da fissare alla posta con del semplice biadesivo, senza dunque che sia necessario effettuare alcun foro o danneggiare gli infissi esistenti. Sulla parte esterna della porta andrà invece fissato, sempre con del biadesivo, la serratura, dotata di numerose opzioni di sblocco per essere semplice da utilizzare per chiunque.

Va inoltre sottolineato come sia possibile continuare ad aprire la porta con la classica chiave, liberando quindi l’utente dall’ansia legata al possibile esaurimento delle batterie o a un malfunzionamento del dispositivo. Il tastierino esterno può infatti essere posizionato ovunque, non necessariamente sulla porta né tantomeno sulla serratura, che rimane sempre perfettamente accessibile.

L’autonomia offerta dalle 4 batteria AA necessarie al suo funzionamento, raggiunge i 6-9 mesi ma è possibile acquistar separatamente lo SwitchBot Dual Power Pack, con batterie ricaricabili, che porta l’autonomia a 9-12 mesi. Il metodo più semplice per aprire la porta con SwitchBot Lock Pro è ovviamente l’impronta digitale, che viene riconosciuta in meno di 0,3 secondi, ma è possibile anche utilizzare il tastierino, comodo ad esempio nei mesi più freddi quando si indossano i guanti.

È inoltre possibile creare codici temporanei, ideali ad esempio per situazioni come Airbnb o per bed and breakfast, sbloccare la porta da remoto o usare schede NFC che possono essere disabilitate al bisogno. La nuova serratura è ovviamente compatibile con i principali ecosistemi per la smart home, come Amazon Alexa e Google Home, e grazie al supporto al nuovo standard Matter è possibile utilizzare la serratura anche con HomeKit di Apple. Questo vi permette, ad esempio, di utilizzare Apple Watch per aprire la porta senza dover inserire codici o impronte digitali.

Tutto viene gestito tramite la companion app, che vi consente di visualizzare lo stato della serratura, quello della batteria, di aprire o chiudere la porta e ricevere notifiche sulle attivazioni. La compatibilità con l’intero ecosistema SwitchBot vi permette inoltre di creare routine, sfruttando anche Hub Mini o Hub 2 (con funzioni Matter attive) per creare automazioni quando entrate o uscite di casa, o quando andate a dormire e volete essere certi che anche la porta di ingresso sia chiusa a chiave.

SwitchBot Lock Pro sarà in vendita a 139,99 euro ma è già in pre ordine sul sito ufficiale al prezzo scontatissimo di 99,99 euro. È inoltre disponibile il bundle che include SwitchBot Lock Pro, Keypad Touch e Hub Mini Matter Enabled al prezzo di 239,99 euro, scontato in occasione dei pre ordini a soli 159,99 euro.