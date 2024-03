Il team di WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta dell’app per iPhone e un nuovo aggiornamento per la versione stabile per macOS. Vediamo quali sono le novità introdotte.

Per quanto riguarda l’app beta per iOS, WhatsApp sta lavorando su una funzionalità di interoperabilità della chat per conformarsi alle nuove normative UE, visto che la piattaforma è considerata un gatekeeper.

In pratica WhatsApp sta lavorando su una nuova sezione in cui gli utenti europei possono decidere se desiderano comunicare con altre persone che utilizzando app alternative.

Tuttavia WhatsApp avvisa l’utente che le app di terze parti possono utilizzare crittografie end-to-end differenti, contenere più spam e truffe e gestire i dati dell’utente in modo diverso da WhatsApp.

Le chat condotte tramite tali app verranno elencate in una casella di posta distinta all’interno della scheda chat, ma ciò non comprometterà l’esperienza o gli standard di sicurezza delle chat e dei gruppi attuali gestiti all’interno di WhatsApp.

La funzionalità di interoperabilità è facoltativa e deve essere attivarla manualmente, tuttavia gli utenti potranno disattivarla in qualsiasi momento come previsto dal regolamento.

Lo sviluppo della funzionalità di interoperabilità della chat è attualmente in corso e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app WhatsApp.

WhatsApp ottimizza l’app per Mac

Per quanto riguarda la versione Mac di WhatsApp, il registro delle modifiche ufficiale menziona diversi miglioramenti volti a ottimizzare sia la stabilità che l’esperienza d’uso della piattaforma, come una navigazione migliorata che consente agli utenti di passare alla chat successiva dopo aver archiviato quella corrente, impostazioni personalizzate dello sfondo sia per la modalità chiara che per quella scura e ottimizzazioni delle prestazioni per i sistemi operativi meno recenti.

Sono menzionati anche miglioramenti alle miniature dei media, ai banner delle chat e alle funzionalità di messaggistica vocale, oltre a varie correzioni di bug, come ad esempio quelli relativi alla selezione di messaggi molto lunghi e all’invio di contenuti multimediali tramite trascinamento della selezione.

Il nuovo aggiornamento è disponibile per gli utenti Mac che installano l’ultima versione di WhatsApp dall’App Store.

Potrebbe interessarti: WhatsApp per iOS dà il benvenuto alle passkey a partire dalla Beta