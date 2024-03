WhatsApp per iOS dà il benvenuto alle passkey a partire dalla Beta

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS alla versione 24.4.10.78, mettendo in evidenza la neo-introdotta possibilità di accedere ai report dei canali, ma quello stesso aggiornamento continua a regalare novità degne di menzione: alcuni beta tester si sono imbattuti della nuova funzione relativa alla gestione delle passkey.

Anche WhatsApp per iOS abbraccia le passkey

Nelle scorse settimane, nell’articolo relativo a WhatsApp Beta per iOS 24.2.10.73, vi avevamo parlato dei lavori in corso per introdurre il supporto alle passkey come metodo di autenticazione. Questa funzionalità è pensata per rendere l’accesso all’account più sicuro e al contempo più comodo e sta finalmente arrivando sull’app per iOS dopo essersi fatta apprezzare in quella per dispositivi Android: annunciato addirittura nel mese di ottobre dello scorso anno, il supporto alle passkey era arrivato su WhatsApp per Android giusto un mese più tardi.

Come si diceva in apertura, alcuni beta tester si sono imbattuti nella novità dopo aver installato l’aggiornamento a WhatsApp beta per iOS 24.4.10.78 tramite TestFlight. Dal seguente screenshot si evince che la funzionalità si presenta in maniera identica a come l’abbiamo già conosciuta nell’app per Android: all’utente viene offerta l’opzione di configurare una passkey e, conseguentemente, servirsene per l’autenticazione al servizio. Dal momento che questo metodo di accesso è semplicemente opzionale, in qualsiasi momento è possibile aprire le Impostazione dell’app, entrare nella sezione relativa all’Account, poi nel menù dedicato alle Passkey e da lì revocarla.

A configurazione avvenuta, la passkey viene salvata automaticamente in iCloud Keychain, consentendo all’utente di accedere a WhatsApp tramite autenticazione biometrica o blocco schermo; il tradizionale codice a sei cifre rimane utile laddove ci si debba collegare su un altro dispositivo e la passkey non risulti disponibile.

Allo stato attuale, è bene ribadirlo, la funzionalità è arrivata solo nel ramo beta di WhatsApp per iOS e anche lì sono ancora pochi gli utenti che l’hanno già ricevuta. Di sicuro, il roll out si allargherà nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Giunti alle battute finali, ci tocca venire alla solita nota dolente: come detto, le novità descritte sono disponibili solo nel canale Beta di WhatsApp per iOS, tuttavia il programma beta dedicato è al completo. Per la pagina dedicata potete fare riferimento a questo link. La versione più recente di WhatsApp per iOS, invece, è scaricabile dall’App Store tramite questo link.