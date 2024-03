Presentato a inizio gennaio in occasione del CES 2024 assieme ad altri computer, Dell Alienware m16 R2 arriva sul mercato italiano. Si tratta di un notebook da gaming di fascia medio-alta, equipaggiato con processori Intel Core Ultra H e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 40 (fino a 4070), componenti incastonati all’interno di una scocca del 15% più piccola rispetto alla generazione precedente, garanzia di migliore portabilità. Eccone una panoramica.

Caratteristiche tecniche e particolarità di Dell Alienware m16 R2

Design e immagini

Dell Alienware m16 R2 è un computer parte della nuova generazione di prodotti da gaming della divisione Alienware di Dell. A prima vista, non si direbbe, per via del profilo sottile e della sobrietà che lo contraddistingue, ma è un notebook da gioco vero e proprio, natura tradita da alcune particolarità estetiche come il logo viola sul coperchio e in cima alla tastiera, logo in tinta con la cornice LED del trackpad e, volendo, anche con la tastiera, con retroilluminazione AlienFX RGB su ogni tasto (opzionale).

Nonostante le dimensioni contenute, in rapporto alla diagonale dello schermo (da 16″), Dell Alienware m16 R2 è spesso 2,35 cm, largo 26,39 cm e profondo 24,94 cm (pesa 2,61 kg), nasconde un sistema termico dedicato, noto come Alienware Cryo-tech e basato su due ventole e quattro condotti termici in rame, che promette di sostenere potenze fino a 175 W.

Specifiche tecniche

Dell Alienware m16 R2 2024 è dotato di uno schermo da 16″ QHD+ (2560 x 1600 pixel) con frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempo di risposta di 3 ms, luminosità di 300 nit, sRGB al 100% e tecnologie ComfortView Plus, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus e AMD FreeSync.

Sotto il cofano, è possibile scegliere fra un processore Intel Core Ultra 7 155H o un Core Ultra 9 185H, abbinabili entrambi alle schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4060 e 4070. Di serie, è equipaggiato con 16 GB di RAM DDR5 a 5.600 MHz (due slot da 8), ma è possibile acquistarlo anche con 32 GB di RAM; per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione, le opzioni sono molte di più: unità singola SSD PCIe NVMe M.2 da 1 TB (di serie nella versione base), 2 TB o 4 TB; oppure unità doppie di SSD M.2 PCIe NVMe RAID 0 da 2, 4 o 8 TB.

Dell Alienware m16 R2 2024 è dotato inoltre di una fotocamera FHD IR da 1080p, di microfoni a doppio array, di due altoparlanti da 2 W ciascuno, di Windows 11 Home (versione Pro opzionale), di connettività Wi-Fi 7 2×2 e Bluetooth 5.4, e della seguente dotazione di porte: una USB 3.2 Gen 1 Type-A con PowerShare, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta Type-C (include Thunderbolt 4.0, USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4 (iGPU) e funzionalità di erogazione dell’alimentazione a 15 W), una porta Type-C (USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4 (dGPU)), una porta di uscita HDMI 2.1 (dGPU), una porta di alimentazione/ingresso CC, una porta Ethernet RJ45 (upsell da 2,5 Gb) e un ingresso jack per cuffie. La batteria è da 90 Wh e si ricarica tramite un alimentatore da 240 W incluso nella confezione.

Prezzi e disponibilità di Dell Alienware m16 R2

Come anticipato, Dell Alienware m16 R2 è disponibile in Italia da oggi, 5 marzo 2024, al prezzo di partenza di 1949 euro, cifra che serve per acquistare il modello con Intel Core Ultra 7 155H, NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Si può comprare e configurare a proprio piacimento sul sito di Dell ma, prossimamente, potrebbe essere disponibile anche su Amazon.

Leggi anche: i migliori notebook da gaming di questo mese, la nostra selezione aggiornata e I nuovi Dell XPS in Italia: 3 modelli e tante opzioni, OLED e RTX 4070 comprese