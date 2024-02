Nelle scorse ore Dell ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano dei nuovi Dell XPS 13, XPS 14 e XPS 16. Sono dei computer portatili di fascia media e alta svelati in occasione del CES 2024 di Las Vegas, dispositivi molto curati dal punto di vista estetico che integrano i nuovi processori Core Ultra di Intel e, a seconda delle configurazioni e dei modelli, anche le più recenti schede grafiche dedicate di NVIDIA. A seguire una veloce panoramica con le specifiche tecniche, le immagini e i prezzi italiani dei nuovi Dell XPS.

Caratteristiche tecniche, immagini e prezzi dei nuovi Dell XPS 13, XPS 14 e XPS 16

I bordi dello schermo molto sottili, la sezione con i pulsanti funzione a sfioramento, il trackpad in vetro senza cornici, le forme particolarmente squadrate e il design minimale sono alcune delle particolarità estetiche dei nuovi Dell XPS 2024, computer acquistabili in tre formati, ciascuno con delle particolarità e un pubblico di riferimento leggermente diverso. Per questa ragione, vale la pena soffermarsi sulle specifiche tecniche di tutti e tre i modelli: XPS 13, XPS 14 e XPS 16.

Specifiche tecniche

Partiamo dai display, tutti e tre dotati di pannelli OLED touch screen opzionali. Dell XPS 13 monta schermi da 13,4″ disponibili in tre varianti: un Full HD+ (1920 x 1200 pixel) non touch screen con refresh rate variabile da 30 a 120 Hz e luminosità massima di 500 nit, un OLED 3K (2880 x 1800 pixel) touch screen con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e 400 nit di luminosità massima, oppure un QHD+ (2560 x 1600 pixel) touch screen con frequenza di aggiornamento variabile da 30 a 120 Hz e luminosità massima di 500 nit. Sono invece solo due le opzioni disponibili per gli schermi di Dell XPS 14 e XPS 16: in entrambi i casi l’opzione più economica è un Full HD+ (1920 x 1200 pixel) non touch screen con luminosità massima di 500 nit, oppure un OLED touch screen (3,2 K per il modello da 14,5″, UHD+ per la versione da 16,3″) con luminosità massima di 400 nit.

Schermi a parte, i nuovi Dell XPS sono dotati dei nuovi processori Intel Core Ultra. XPS 13 monta un Core Ultra 5 125H o un Core ultra 7 155H, quest’ultimo presente come unica opzione per XPS 14 e 16. Per la configurazione di base è presente per tutti la scheda grafica integrata Intel ARC, ma per XPS 16 ci sono anche le schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 o RTX 4070, per XPS 14 la RTX 4050.

Questione memorie, sono disponibili tutti e tre con 16 GB di RAM LPDDR5X da 7.467 MT/s come configurazione base: Dell XPS 13 e XPS 14 si possono acquistare anche con 32 o 64 GB, quantità, quest’ultima, non disponibile invece per XPS 16. Ci sono almeno 512 GB di spazio di archiviazione, fino a un massimo di 4 TB per XPS 14 e 16, fino a 2 TB per XPS 13, tutti su SSD PCIe NVMe M.2.

Per il resto, i nuovi Dell XPS integrano un sistema audio con quattro altoparlanti, una fotocamera FHD da 1080p RGB, il tasto fisico dedicato a Copilot, supporto alla connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e una dotazione di porte che varia a seconda dei modelli:

Dell XPS 13 ha solo 2 porte Thunderbolt 4 (USB C) con power delivery;

Dell XPS 14 ha 3 porte Thunderbolt 4 (USB C) con power delivery e DisplayPort, oltre a un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni;

Dell XPS 16 ha 3 porte Thunderbolt 4 (USB C) con power delivery e DisplayPort (2 nella versione con schede grafiche dedicate NVIDIA, l’altra è una USB 3.2 Gen 2), uno slot per schede microSDXC e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni.

Fra i tre modelli cambiano anche le batterie: Dell XPS 13 ne monta una a 3 celle da 55 Wh, XPS 14 una a 6 celle da 69,5 Wh, mentre XPS 16 una a 6 celle da 99,5 Wh, unico modello dotato di un alimentatore da 130 W, da 60 W per gli altri due.

Queste sono invece le differenze relative alle dimensioni e ai pesi dei tre modelli:

Dell XPS 13 è largo 295,3 mm, profondo 199,1 mm e spesso 14,80 mm nella versione OLED (dal peso di 1,19 kg), 15,30 mm per le altre due configurazioni (dal peso di 1,17 kg);

è largo 295,3 mm, profondo 199,1 mm e spesso 14,80 mm nella versione OLED (dal peso di 1,19 kg), 15,30 mm per le altre due configurazioni (dal peso di 1,17 kg); Dell XPS 14 è largo 320 mm, profondo 215,98 mm e spesso 19 mm (nella parte più spessa); il peso oscilla fra 1,69 e 1,80 kg a seconda delle configurazioni;

è largo 320 mm, profondo 215,98 mm e spesso 19 mm (nella parte più spessa); il peso oscilla fra 1,69 e 1,80 kg a seconda delle configurazioni; Dell XPS 16 è largo 358,18 mm, profondo 240,05 mm e spesso 18,7 mm; il peso oscilla fra i 2,13 e i 2,20 kg in base alla configurazione.

Galleria immagini

Prezzi e disponibilità in Italia

I nuovi Dell XPS sono già disponibili in Italia. Si possono acquistare sul sito di Dell, presto anche presso rivenditori terzi, Amazon compreso. Questi i prezzi di partenza, relativi cioè alle versioni di base: Dell XPS 13 parte da 1549 euro, Dell XPS 14 da 1949 euro, Dell XPS 16 da 2198,99 euro.

Per inciso, dal 27 febbraio saranno disponibili in Italia anche due monitor: Dell UltraSharp 40 Curved ThunderboltTM Hub (U4025QW) e Dell Ultrasharp 34 Curved ThunderboltTM Hub (U3425WE), svelati anch’essi al CES 2024.

