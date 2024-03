Negli ultimi tempi sempre più utenti volgono lo sguardo al settore degli anelli intelligenti, gli smart ring nonostante non siano una novità assoluta hanno iniziato a catalizzare l’attenzione del grande pubblico, probabilmente anche per la discesa in campo di produttori come Samsung. Oggi scopriamo insieme RINGO, un nuovo smart ring dotato di ottime caratteristiche, diverse funzionalità e un prezzo interessante.

RINGO è un nuovo anello smart attualmente disponibile per il pre ordine su Kickstarter

Esistono in realtà due distinte versioni di RINGO, una è la versione base mentre l’altra è RINGO Pro, smart ring che può vantare tutta una serie di sistemi di misurazione aggiuntivi, come la capacità di produrre elettrocardiogrammi, misurare i livelli di idratazione, nonché effettuare l’analisi della percentuale di grasso corporeo. La presenza di sensori aggiuntivi fa sì che, oltre al prezzo, aumentino anche lo spessore e il peso dell’anello rispetto alla versione base, nello specifico 2,5 mm invece di 2,1 mm e 6,6 grammi, oltre 2 grammi più pesante della versione standard.

Nonostante le maggiori funzionalità della variante Pro, anche il modello base di RINGO offre comunque tutta una serie di funzioni interessanti, entrambi i modelli possono infatti vantare la misurazione della frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la temperatura corporea, nonché la qualità e la durata del sonno.

Entrambi sono realizzati (in parte) in acciaio inossidabile, sono durevoli e offrono una durata della batteria fino a sette giorni, oltre alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM, caratteristica che li rende idonei anche per attività sportive come il nuoto. Oltre alle attività sportive e ai parametri inerenti alla salute, RINGO vanta anche tutta una serie di ulteriori funzionalità, dalla notifica dei promemoria, alla possibilità di regolare la riproduzione di contenuti multimediali sullo smartphone tramite degli swipe sull’anello.

Qualora foste interessati ad approfondire tutte le specifiche e le caratteristiche delle due varianti di RINGO, vi invitiamo a cliccare sul link in fonte, la campagna Kickstarter sarà attiva ancora per circa 40 giorni, nonostante l’obbiettivo iniziale sia ampiamente stato superato; per quanto riguarda i prezzi si parte da circa 170 dollari per la variante base con consegne previste verso giugno 2024.

