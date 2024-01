La tecnologia a supporto della salute è uno dei rami più interessanti e maggiormente in sviluppo negli ultimi anni e i dispositivi wearable rappresentano un po’ il ponte che unisce l’innovazione tecnologica al nostro benessere. Smartwatch e cuffie sono i prodotti che finora si sono più diffusi, in primis per svolgere le loro primarie funzioni ma in secondo luogo per monitorare il nostro stile di vita e darci consigli su come migliorarlo.

Una nuova tipologia di prodotto però inizia a farsi largo in questo settore, stiamo parlando degli Anelli Intelligenti, gli Smart Ring. Compatti, minimali, stilosi, rappresenteranno ben presto la nuova frontiera del monitoraggio della salute tramite wearable e Gloring rappresenta attualmente una delle soluzioni più economiche sul mercato. Vediamo cosa offre e come funziona in questa recensione.

Design e costruzione

Gloring è un anello intelligente disponibile in ben 8 misure: da 54 a 75 mm di circonferenza, ovvero da 16 a 23 mm di diametro. Misura 7 mm di larghezza e 2,5 mm di spessore ed è disponibile in tre colorazioni: nero, argento e oro; tutte sono lucide seppur i render della versione nera lo facciano sembrare opaco. Per individuare la misura corretta vi basta tagliare un pezzo di carta, avvolgerlo lungo il dito cui vorrete indossare l’anello, segnare il foglio dove compie un giro completo e misurare dunque dall’inizio fino a tale segno. I millimetri che vi risulteranno saranno quelli indicati sul sito per scegliere la misura.

Misura 6: 16 mm, dito: 54-57 mm;

Misura 7: 17 mm, dito: 57-60 mm;

Misura 8: 18 mm, dito: 60-63 mm;

Misura 9: 19 mm, dito: 63-66 mm;

Misura 10: 20 mm, dito: 66-69 mm;

Misura 11: 21 mm, dito: 69-72 mm;

Misura 12: 22 mm, dito: 72-75 mm;

Misura 13: 23 mm, dito: 75-78 mm.

Nel nostro caso è risultato 68 mm e abbiamo optato per la misura 10, ovvero 20 mm. Una volta indossato è risultato leggermente largo di conseguenza fate le vostre valutazione in base a se lo volete più o meno stretto.

In termini di ingombro è un anello che si fa notare, sicuramente più adatto a chi ha una mano grossa ma essendo un oggetto dove l’estetica ha un grosso valore è molto oggettivo e dipende ovviamente dai propri gusti e da qualche giorno di ambientazione.

Un aspetto positivo è che pur integrando sensori, circuiti e batteria è davvero molto leggero (pesa circa 5 grammi) e al tempo stesso resistente. Dopo qualche ora in cui lo indossate iniziate a non sentirlo più al dito il che rappresenta una bella comodità rispetto a uno smartwatch e a una smartband.

Caratteristiche tecniche di Gloring

Lo Smart Ring Gloring è impermeabile, dunque non è necessario rimuoverlo per lavarsi le mani, farsi la doccia o altre situazioni in cui abbiamo a che fare con l’acqua. È dotato di:

4 moduli PPG;

4 sensori di temperatura;

1 accelerometro a 3 assi;

1 modulo Bluetooth a basso consumo energetico.

Così come la maggior parte degli anelli smart è sprovvisto di un motorino di vibrazione per cui non vibrerà al ricevimento di una notifica, sempre che possa essere considerata una funzione utile dato che bisognerebbe comunque tirare fuori lo smartphone per vedere di che notifica si tratta.

Funzionalità di Gloring, cosa può e non può fare

Un anello smart può fare molte meno cose di una smartband o uno smartwatch, di fatto è estremamente più piccolo e senza display, ma Gloring si difende bene. Nella copertura interna dell’anello, che è trasparente, si possono intravedere il circuito, la batteria e i sensori, mentre sporge leggermente un piccolissimo pin magnetico che servirà per la collocazione sulla basetta di ricarica. Tramite il sensore di cui è dotato è in grado di:

rilevare la temperatura corporea;

rilevare la frequenza cardiaca;

rilevare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV);

rilevare l’attività sportiva e gli allenamenti;

rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue;

misurare il livello di stress;

misurare la qualità del sonno.

Tutti questi dati vengono rilevanti continuamente dall’anello e sincronizzati sullo smartphone attraverso la companion app Amovang Ring (disponibile su Android e App Store iOS). Si tratta di un’app molto semplice e con pochi fronzoli, per certi punti di vista forse troppo minimal. Di fatto si possono solamente consultare i dati e poco altro, non si può ad esempio sincronizzare i dati con servizi come Google Fit, Strava, etcc.. L’unica eccezione la fa se utilizzate Gloring insieme ad un iPhone, in questo caso l’app per iOS vi consentirà di sincronizzare i dati anche con Apple Health.

La dashboard, ovvero la schermata dell’applicazione, mostra un resoconto di tutti i dati raccolti durante il giorno: numero di passi, calorie bruciate (stimate), durata dell’ultimo allenamento. Subito sotto c’è un widget per ogni aspetto: tempo, calorie e durata dell’ultimo workout, analisi del sonno dell’ultima notte, battito cardiaco con la cronologia della giornata, ultima rilevazione dell’ossigenazione del sangue, HRC e stress.

Un aspetto importante da sapere è che attualmente Gloring non ha una rilevazione automatica dell’attività sportiva, bensì è necessario avviarla dall’applicazione per iniziare la misurazione.

Fra le impostazioni possiamo cambiare gli obiettivi: passi, calorie, esercizio, ed impostarne anche di personalizzati per ciascun giorno della settimana. Oppure attivare gli avvisi quando si è troppo sedentari, per batteria scarica o battito cardiaco troppo elevato.

Precisione nel rilevamento dei dati

Iniziamo dalla rilevazione dei passi che oggettivamente è quello che a nostro avviso può risultare più sfasato a causa della tipologia stessa del prodotto. Trattandosi di un anello è infatti soggetto a molti micro-movimenti che possono essere travisati come ulteriori passi. Ad esempio scrivere su una tastiera di un computer o semplicemente gesticolare. Abbiamo rilevato una sovrastima di passi di circa il 20-25% e questo ovviamente inficia negativamente anche sulla stima delle calorie bruciate durante la giornata.

Di tutt’altro avviso invece nella rilevazione del sonno e del battito cardiaco dove è risultato decisamente più affidabile. Anche questo è da impuntare proprio alla tipologia stessa di prodotto dato che resta tutta la notte più a contatto con la nostra pelle rispetto a uno smartwatch o una smartband. Inoltre l’ingombro è veramente minimo e di conseguenza anche il fastidio praticamente impercettibile.

L’applicazione non fornisce valori riguardo la temperatura corporea ma solamente il battito cardiaco con una rilevazione ogni 4 minuti circa e la variabilità del battito.

Prezzo e dove acquistarlo

Gloring è disponibile in vendita sul sito ufficiale GloringStore al prezzo di 229 euro, scontato a 189 euro. Si tratta di uno degli anelli smart più economici in circolazione per cui il rapporto qualità prezzo rappresenta il suo principale punto di forza. È un prezzo comunque importante se si considera il numero di cose che può fare, tuttavia il processo di ingegnerizzazione e lavorazione è più complicato rispetto a una smartband, per lo meno fin quando non diventeranno di largo consumo.

Rispetto ad altri anelli smart inoltre non vi è alcun abbonamento da pagare di conseguenza il prezzo dell’anello è limitato al solo costo d’acquisto

Gloring ha indubbiamente fra i suoi pregi una buona costruzione unito ad una buona ergonomia, un buon parco di rilevazioni riguardo la propria salute e un’ottima basetta di ricarica, trasportabile e con porta USB Type-C per collegarla a qualsiasi caricabatterie abbiate, o ad un computer. Fra i suoi difetti una sovrastima dei passi e quindi delle calorie e un’app che potrebbe però in futuro essere aggiornata e ampliata nelle funzionalità. Sicuramente rappresenta una soluzione interessante come primo acquisto per saggiare l’utilità e la praticità di questi nuovi prodotti.

Potete acquistarlo sul GloringStore a 189 euro e, usando il coupon, o3rtq3sfb1, ottenere un ulteriore 5% di sconto.