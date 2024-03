A poche settimane dall’uscita del discusso Vision Pro, arrivano notizie molto interessanti sui progetti che Apple sta portando avanti in questo periodo, molti dei quali verranno rilasciati nei prossimi mesi. Le ultime indiscrezioni trapelate online sembrano anticipare un aggiornamento significativo della linea di iPad e Mac e contengono anche una rivelazione inaspettata riguardo l’iPhone SE 4. Le novità, in realtà, partono addirittura dal modo in cui questi nuovi dispositivi verranno presentati al pubblico.

I nuovi prodotti Apple in arrivo

Con una mossa inaspettata, Apple rinuncia ai tradizionali eventi di presentazione per i suoi nuovi prodotti, prossimi al lancio. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha scelto di non organizzare un evento fisico per presentare i nuovi iPad e Mac, preferendo invece annunciare i prodotti direttamente sul proprio sito web, accompagnati da video online e campagne di marketing mirate.

Le aspettative per i nuovi dispositivi sono alte. Si prevede che arriveranno due importanti aggiornamenti per l’iPad Pro: nella sua nuova versione sarà dotato del nuovo chip M3 e di un display OLED, con prestazioni e qualità visiva decisamente superiori rispetto al passato. A questi si aggiungono due nuove versioni dell’iPad Air, inclusa una versione da 12,9 pollici che non si era mai vista prima. Sempre secondo i rumor, i nuovi modelli di iPad Pro dovrebbero essere più sottili e dovrebbero essere dotati di una fotocamera frontale orientata in orizzontale, in modo simile a quanto faceva l’iPad 10.

L’annuncio dei nuovi iPad potrebbe arrivare prima del previsto

A livello di tempistiche, Gurman sostiene che tutto dipenderà dalle mosse di Apple nelle prossime settimane. L’azienda starebbe infatti pianificando di rilasciare una “versione speciale” di iOS 17 alla fine di marzo. Questo aggiornamento verrà rilasciato per apportare i cambiamenti necessari ad Apple a conformarsi alle indicazioni del Digital Markets Act, il provvedimento europeo che impone ai grandi attori della scena tech una serie di obblighi legati alla privacy degli utenti e alle pratiche di concorrenza.

Il rilascio di iOS 17.4 porta quindi l’analista a ipotizzare che i dispositivi “arriveranno in qualche momento tra marzo e aprile” e verranno annunciati con dei comunicati stampa sul sito Apple Newsroom. Oltre ai modelli iPad già menzionati, Gurman si aspetta che con queste modalità verranno presentati anche una nuova Apple Pencil e aggiornamenti significativi anche per i MacBook Air, che vedranno l’introduzione del chip M3 nei modelli da 13 e 15 pollici.

Il nuovo iPhone SE è in arrivo e sarà molto diverso dalla sua versione precedente

In questi giorni sono arrivate anche diverse anticipazioni sull’iPhone SE 4. Le immagini emerse online, provenienti da file CAD e condivise dal portale 91mobiles, rivelano che il dispositivo potrebbe includere la tecnologia Face ID e un ampio display da 6,1 pollici. Se queste indiscrezioni fossero confermate, si tratterebbe di un cambiamento significativo rispetto al modello SE precedente, che poteva invece contare su un display da 4,7 pollici. La notizia ha destato molta curiosità, soprattutto perché la linea SE è nota per la sua accessibilità e compattezza, aspetti che potrebbero cambiare significativamente in futuro.

Il design sembra ispirarsi all’iPhone 14, con un telaio simile e la presenza di una tacca che include il modulo Face ID. Sebbene le dimensioni e le specifiche tecniche suggeriscano un dispositivo più vicino ai modelli di punta in termini di esperienza utente, è importante ricordare che i render sono basati su speculazioni e potrebbero non riflettere completamente il prodotto finale.

Per il momento, non resta che attendere e vedere come queste novità verranno accolte dal mercato. Nel frattempo, l’azienda guidata da Tim Cook sembra confermare la sua filosofia: seppur con alti e bassi, l’innovazione in casa Apple non conosce fine.