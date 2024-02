È ormai passato un po’ di tempo dal lancio delle ultime cuffie wireless Samsung, escludendo le Galaxy Buds FE proposte insieme a Galaxy S23 FE lo scorso ottobre. La situazione potrebbe evolversi durante questo 2024, visto che a quanto pare il produttore sta lavorando al lancio di Samsung Galaxy Buds3 e Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Non uno ma due modelli di cuffie in arrivo: Samsung Galaxy Buds3 e Buds3 Pro

In queste ore sono spuntate nuove anticipazioni riguardanti Samsung Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, i nuovi attesi modelli di cuffie wireless già protagonisti di alcuni rumor i mesi scorsi. Gli attuali modelli, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds2 Pro, sono stati proposti sul mercato rispettivamente nell’agosto 2021 e nell’agosto 2022, e con la serie Galaxy S24 non sono arrivate novità in tal senso.

In base a quanto riportato da GalaxyClub, Samsung Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro sono in sviluppo con numeri di modello SM-R530 e SM-R630, con il produttore al lavoro anche sui corrispondenti firmware. Di recente è spuntata pure la certificazione della batteria della custodia delle cuffie nel modello Pro, ma purtroppo non ci ha fornito dettagli sulla capacità.

Non sappiamo esattamente quando Samsung abbia intenzione di lanciare Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro. Nei prossimi mesi è previsto il debutto dell’atteso Galaxy Ring, mostrato durante il Mobile World Congress di Barcellona, e come “sempre” il mese di agosto dovrebbe essere quello giusto per scoprire la nuova gamma di smartphone pieghevoli (Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 in questo caso). È dunque probabile che il produttore sud-coreano possa approfittare dell’evento Galaxy Unpacked estivo per proporre le nuove cuffie wireless, soprattutto se consideriamo che i modelli precedenti sono entrambi stato lanciati nel mese di agosto.

Ancora nessuna anticipazione sui possibili prezzi, ma ci aspettiamo cifre in linea con quelle dei modelli attualmente in commercio: vi ricordiamo che le Galaxy Buds2 sono state lanciate al prezzo consigliato di 149 euro, mentre le Galaxy Buds2 Pro a 229 euro. State aspettando Samsung Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro? Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.

In copertina Samsung Galaxy Buds2 Pro

