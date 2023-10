Oggi non è solo la giornata di Google, che presenterà tra qualche ora Pixel 8, Pixel 8 Pro e lo smartwatch Pixel Watch 2 e lancerà la versione stabile di Android 14. Samsung ha scelto questo 4 ottobre 2023 per presentare la sua nuova gamma di prodotti della linea FE (Fan Edition), composta da Samsung Galaxy S23 FE, la serie Samsung Galaxy Tab S9 FE e ora anche dalle cuffie Samsung Galaxy Buds FE. Andiamo a scoprire insieme queste ultime, già protagoniste di diverse indiscrezioni nelle scorse settimane.

Samsung Galaxy Buds FE ufficiali con design ad “aletta”, ANC, Auto Switch e Bixby

Le Samsung Galaxy Buds FE sono cuffie true wireless con un design arricchito da una piccola aletta, utile per mantenere al loro posto gli auricolari. Abbiamo due diverse dimensioni per le alette e tre per quanto riguarda i gommini, in modo che le cuffie possano adattarsi al meglio alle orecchie degli utenti. Mettono a disposizione un sistema audio a driver singolo con bassi potenti e un suono ricco, ma con un occhio al prezzo finale. I microfoni sono tre per parte e consentono di isolare la voce dal rumore di fondo, per chiamate più chiare e cristalline.

Non manca naturalmente la cancellazione attiva del rumore (ANC), affiancata dalla funzionalità Ambient Sound (o Suono ambientale), utile per ascoltare chiaramente anche l’ambiente circostante, in modo da poter rilevare qualsiasi eventuale pericolo o ascoltare la voce di un’altra persona durante una conversazione. Le Buds FE possono passare rapidamente dallo smartphone al tablet, o anche allo smartwatch e al PC in pochi istanti, senza praticamente interruzioni: con Auto Switch si possono ad esempio collegare al tablet Galaxy per una partita e far passare in un secondo al telefono per rispondere a una chiamata, per poi tornare al primo una volta chiusa quest’ultima. Possono anche sincronizzarsi automaticamente con la TV Samsung con l’attivazione di Smart View. La compatibilità con l’assistente Bixby consente di controllare lo smartphone con la voce: si possono inviare messaggi, cercare brani da ascoltare ed eseguire tante altre operazioni.

A livello di autonomia, le Galaxy Buds FE promettono fino a 8,5 ore di utilizzo o fino a 30 ore sfruttando le ricariche della custodia. Con la cancellazione attiva del rumore le ore scendono, ma rimangono comunque su livelli interessanti: parliamo di rispettivamente 6 ore o 21 ore di riproduzione. La ricarica della custodia avviene tramite USB Type-C.

Ecco un riepilogo delle principali specifiche tecniche delle Samsung Galaxy Buds FE:

connettività Bluetooth 5.2 con supporto ai codec AAC, SBC e SSC

triplo microfono

controlli touch per mettere in pausa, cambiare il volume e non solo con un singolo tocco

cancellazione attiva del rumore (ANC), modalità Suono ambientale

supporto ad Auto Switch per il passaggio automatico tra dispositivi Samsung Galaxy e sincronizzazione con smart TV

sensore Hall, sensore di prossimità

certificazione IPX2 contro gli spruzzi d’acqua

compatibilità con SmartThings Find

autonomia: fino a 8,5 ore (6 ore con ANC) o fino a 30 ore (21 ore con ANC); batteria da 60 mAh (479 mAh per la custodia)

compatibilità con smartphone e tablet: almeno Android 8.0 Oreo e 1,5 GB di RAM

dimensioni e peso: 19,2 x 17,1 x 22,2 mm (cuffie), 5,6 g (per ciascuna), 50,0 x 50,0 x 27,7 mm e 40 g (custodia)

Prezzo e uscita di Samsung Galaxy Buds FE

Le nuove cuffie Samsung Galaxy Buds FE sono disponibili all’acquisto al prezzo consigliato di 99,99 dollari, con consegne previste a partire dal 10 ottobre 2023. Grazie alla presenza sul Samsung Shop Online tedesco possiamo scoprire il prezzo per il mercato europeo, che è di 109 euro. Le colorazioni tra cui scegliere sono due, Graphite e White. Per il momento non ci sono informazioni sul debutto in Italia, ma torneremo sull’argomento non appena il produttore si sbottonerà.

