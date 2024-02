Mentre gli occhi degli appassionati di dispositivi tecnologici sono perlopiù rivolti al Mobile World Congress di Barcellona, e a poche ore di distanza dall’apertura del Salone di Ginevra, da Stellantis arrivano varie novità per FIAT. L’amministratore delegato del marchio italiano, Olivier Francois, ha parlato di modelli inediti, fra cui la nuova Panda, modello da cui dovrebbero nascere varie declinazioni, compresa la Giga-Panda.

Le novità di FIAT: la nuova Panda e gli altri modelli in arrivo

“Siamo entusiasti di condividere un’anteprima del nostro futuro; un futuro molto prossimo in realtà, infatti la prima auto sarà presentata tra 4 mesi durante le celebrazioni del 125° anniversario del marchio. A questa vettura seguirà poi un nuovo modello all’anno (fino al 2027, ndr)”. Sono le parole di Francois, che anticipa l’evoluzione di un marchio che mira a dare una particolare rilevanza a Panda, modello iconico che potrebbe replicare quanto visto in precedenza con 500 (da cui sono nate 500L e 500X, oltre al modello a batteria, per intenderci).

L’auto che aprirà questo nuovo capitolo di FIAT è proprio la nuova Panda, attesa per l’11 luglio 2024, una macchina che dovrebbe chiamarsi “Mega Panda“, dalle forme squadrate e massicce di derivazione Citroen C3 e Concept Centoventi. Stellantis ne ha parlato in merito all’uso di materiali sostenibili, alla posizione di guida rialzata e al fatto che si tratterà di un’utilitaria per la città, più grande del modello attuale (non si sa di quanto) e, beninteso, molto più tecnologica. Un assaggio dalla copertina e dall’immagine che segue relativa agli interni, difficilmente così audaci sulla versione che vedremo in strada.

Fra i modelli che arriveranno più avanti ci sono il pick-up per gli amanti dell’avventura e delle attività outdoor (un’auto che dovrebbe avere dimensioni importanti), la fastback (sono le auto berline a due volumi e a quattro porte con la coda spiovente e rastremata simile alle coupé, per capirci), una sportiva erede del modello omonimo, il camper e un SUV. Nota come Giga-Panda, quest’ultima sarebbe il prototipo di una classica auto dalle proporzioni importanti con spazio in abbondanza. Ecco una galleria con le immagini che condivise da FIAT.

Previous Next Fullscreen

Tutte queste auto condivideranno la piattaforma, compatibile con più dimensioni e tipologie di motori, sia classici a combustione che ibridi e completamente elettrici. Per maggiori informazioni, vi suggeriamo di guardare il video che segue in cui l’amministratore delegato Olivier Francois, ne parla alla guida di una FIAT Panda, fra le strade di Ginevra, non la città svizzera in cui in queste ore è in corso la celebre fiera automobilistica, ma nella Ginevra frazione del comune di Castenedolo, in provincia di Brescia.

Leggi anche: Ufficiale la nuova Lancia Ypsilon: un’utilitaria di lusso elettrica in versione limitata e Svelata la nuova Renault 5 elettrica da 25 mila euro