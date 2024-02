La Renault 5 E-Tech Electric presenta una serie di caratteristiche alquanto particolari; si tratta infatti di una nuova berlina elettrica dotata di quattro porte che riporta alla luce senza dubbio l’iconico e omonimo modello un tempo più venduto in Francia. Colori vivaci, luci posteriori verticali, parafanghi scolpiti, rivestimento del tetto colorato e molto altro ancora rappresentano lo stile “retrofuturistico” che si è voluto celebrate con questo nuovo modello. La nuova auto è inoltre la prima ad essere stata progettata sulla piattaforma AmpR Small, nota in precedenza come architettura CMF-B EV. La Renault 5 E-Tech Electric sarà realizzata in Francia dall’estate 2025. I prezzi partiranno da una base di circa 25 mila euro senza incentivi.

Le caratteristiche tecniche della nuova Renault 5

La Renault 5 E-Tech Electric sarà disponibile sul mercato con due opzioni di batteria; è importante sottolineare, inoltre, che entrambe le batterie utilizzano la chimica nichel-manganese-cobalto (NMC). Il modello base è dotato di una capacità di 40 kilowattora e dispone di un’autonomia WLTP fino a 300 km, mentre l’opzione più avanzata gode fino a 52 kWh di capacità e di un’autonomia massima di 400 km.

A livello di peso, la Renault 5 E-Tech Electric arriva a un massimo di 1.450 kg, qualora disponga della batteria da 52 kWh. Infatti, a questo nuovo modello è leggero quanto diversi modelli di automobile con motore a combustione interna.

Per quanto riguarda le dimensioni, invece, la Renault 5 E-Tech Electric è posizionata a metà tra le berline Twingo e Clio, avendo una lunghezza di 3,92 metri, una larghezza di 1,77 m e 1,5 m di altezza. Il bagagliaio vanta un volume di 326 litri e, stando alle dichiarazioni della casa automobilistica, dispone di uno scompartimento speciale dove riporre il cavo di ricarica.

Il nuovo modello è esclusivamente a trazione anteriore e sono inoltre disponibili tre alternative di potenza: 70 kW, 90 kW e 110 kW. Le prime due opzioni possono essere acquistate esclusivamente se combinate con la batteria da 40 kWh; invece, il motore più performante viene fornito soltanto con il pacchetto da 52 kWh. Per la versione più potente, infatti, la casa madre ha dichiarato che per passare da 0 a 100 km/h sono necessari meno di otto secondi.

È possibile ricaricare tutte le versioni della nuova Renault 5 con una fonte AC fino a 11 kW. Invece, in merito alla ricarica rapida DC, l’automobile regge fino a 80 kW qualora sia dotata dell’opzione di potenza da 90 kW, mentre la variante da 110 kW può reggere fino a 100 kW.

Un modello elettrico di nuova generazione

In aggiunta, le due versioni più performanti della Renault 5 E-Tech Electric dispongono della funzionalità Vehicle-to-load (V2L), che significa che i proprietari dell’auto hanno la possibilità di esportare energia dalla batteria per alimentare elettrodomestici e altri strumenti elettrici. La potenza massima che può raggiungere è di 3,7 kW.

Il nuovo modello di automobile viene inoltre fornito con Plug & Charge; l’autorizzazione della ricarica, pertanto, viene eseguita automaticamente collegando il cavo con l’auto. In questo modo i proprietari evitano la scocciatura di strisciare una carta ogni volta che l’auto necessita di essere ricaricata. È inoltre interessante menzionare la funzionalità Vehicle-to-Grid (V2G), la nuova tecnologia in grado di trasformare le automobili elettriche in “attori” utili per la stabilità del sistema elettrico, grazie all’innovativa funzionalità attraverso cui le nuove auto prelevano e restituiscono energia alla rete.

Per quanto riguarda il design interno della Renault 5 E-Tech Electric, tutte le versioni dell’auto dispongono di uno schermo touchscreen centrale da 10 pollici che è compatibile con diverse applicazioni Android e dispone di connettività wireless Android Auto e Apple CarPlay. È inoltre presente un secondo schermo della grandezza di 10 pollici (7, nel caso del modello entry-level), il quale funge da quadro strumenti digitale. La forma dei sedili è ispirata alla R5 Turbo e il tessuto di rivestimento è realizzato al 100% con materiali riciclati. In aggiunta, anche il cruscotto e i pannelli delle portiere di alcuni modelli vengono realizzati in plastica riciclata.

La nuova Renault 5 fornisce anche un compagno di viaggio virtuale denominato “Avatar Reno”, il quale, integrandosi con il chatbot di IA ChatGPT, è in grado di rispondere alle domande dei conducenti e dei passeggeri utilizzando la Rete come fonte di informazioni. Inoltre, il cruise control adattivo con stop & go e il sistema di centraggio della corsia permettono all’auto di guidarsi parzialmente in autonomia, sebbene i conducenti debbano essere sempre pronti ad assumere il totale controllo dell’auto quando necessario.