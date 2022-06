Non è la prima volta che su queste pagina vi parliamo della nuova Fiat Panda, benché ad oggi non se ne sappia ancora molto a dirla tutta. Finora le indiscrezioni hanno parlato della possibilità del lancio di un modello elettrico, decisamente probabile visti i tempi che corrono, dell’eventualità che sia modulare, proprio come la concept Centoventi svelata nel 2019 al Salone di Ginevra.

Ma oggi emerge qualcosa di ben più concreto e ufficiale: la nuova Panda sarà completamente e soltanto elettrica, almeno in Italia e in Europa. A dirlo è proprio il CEO di Fiat, Olivier François, che conferma il prossimo arrivo del modello popolare del marchio, pur non sbilanciandosi sui dettagli.

In Italia arriverà solo la nuova Panda elettrica basata sul concept Centoventi, conferma Olivier François

L’amministratore delegato di Fiat, in occasione di un’intervista dei colleghi di Quattroruote ha chiarito una volta per tutte il futuro della Panda. Partiamo quindi proprio dalle sue parole: Nel percorso verso l’elettrico la Fiat andrà con due gambe, come ha fatto finora nel mondo termico. Una delle due gambe è la 500, la citycar fighetta, abbastanza accessibile ma con status. E poi c’è il mondo Panda/Centoventi, che risponde alla mission di Fiat che è quella di essere socially relevant, cioè di avere una responsabilità sociale, e oggi quel che è socially relevant è la transizione ecologica, cioè per il nostro marchio democratizzare l’accesso all’auto a batteria.

Dunque, parole che confermano in una volta sola entrambe le indiscrezioni che prevedevano una nuova Panda elettrica da una parte, e la sua base citata, la Centoventi di cui sopra, auto che tre anni fa a Ginevra destava stupore per le sue forme avanguardistiche quanto giovanili, per la modularità che la contraddistingueva, per la tecnologia e per i tanti dettagli particolari che vi raccontammo in quell’occasione.

Ebbene con il passaggio a Stellantis, la definizione delle piattaforme e via dicendo, i tempi si sono un po’ allungati, ma la seconda gamba, che si potrebbe riassumere come “l’elettrico per tutti“, sta arrivando, prosegue Olivier François che tuttavia non si sbilancia sui tempi ma continua ribadendo la conferma già annunciata in precedenza: abbiamo dichiarato che dal 2024 tutti i lanci che faremo saranno esclusivamente elettrici, cioè non ci sarà una versione termica…, da noi, in Europa. Sì, perché i nuovi lanci saranno anche globali, questa è una cosa che mi mancava molto, non ero mai riuscito a farla. Cioè, riattrezzare totalmente le linee in Brasile per avere la stessa macchina che va qui e là: a batteria qui, con il motore termico là.

Dunque, poco spazio a dubbi ormai. La Fiat Panda elettrica si farà e in Italia arriverà esclusivamente nella versione elettrica, al netto di smentite. Non sorprende poi molto una scelta del genere, considerando il segmento e il target di un’auto nata per la città e per i piccoli spostamenti, un ambito ormai ben coperto e presto esclusivo delle auto elettriche.

Con tutta probabilità lei proverà a sfondare puntando molto sui prezzi accessibili che da sempre contraddistinguono il modello. “Una elettrica per tutti” come detto da François, insomma, un’elettrica di cui probabilmente sentiremo parlare fra non molto, non escludiamo di saperne di più già nei prossimi mesi.

In copertina il concept citato, Fiat Centoventi

