Anker sceglie la vetrina del Mobile World Congress 2024 per svelare al pubblico le novità che vedremo quest’anno sul mercato, un’offerta piuttosto articolata che abbraccia il segmento dei caricatori wireless e dei power bank, passando per cuffie, altoparlanti, telecamere di sicurezza e stazioni di carica outdoor. Ma andiamo con ordine, partendo dal protagonista dello stand Anker, ovvero il nuovo standard di ricarica wireless Qi2 che equipaggia la nuova generazione di prodotti MagGo, probabilmente tra i più ricercati nel catalogo dell’azienda.

La gamma Anker MagGo si rinnova con lo standard Qi2 e power bank compatti

La nuova gamma MagGo di Anker è tra le prime a ricevere la certificazione Qi2 dal Wireless Power Consortium (WPC), questo ricordiamo dodici anni dopo l’introduzione degli smartphone con ricarica wireless Qi di prima generazione. Gli ultimi prodotti MagGo sono progettati per una ricarica rapida dei dispositivi in qualsiasi contesto e luogo, in viaggio, in ufficio o in casa. Supportano la ricarica wireless a 15 watt per i dispositivi compatibili e sono dotati di pad magnetico, mentre l’azienda sottolinea che ogni gadget della serie utilizza inoltre la tecnologia Magnetic Power Profile (MPP) per assicurare saldamente gli iPhone in posizione per una ricarica ottimale.

C’è posto anche per due power bank Anker MagGo: un modello compatto da 6.600 mAh con design pieghevole, utile anche come stazione di ricarica desktop con vari angoli di visualizzazione, un secondo più grande da 10.000 mAh dotato di schermo LCD con statistiche della batteria in tempo reale e un comodo supporto. La stazione di ricarica wireless MagSafe compatibile Anker MagGo è ottimizzato per integrarsi al meglio con l’ecosistema Apple sia in casa che in viaggio; grazie al suo design pieghevole garantisce infatti tre punti di ricarica per iPhone, un Apple Watch e cuffie wireless compatibili.

Cuffie AeroFit Pro, altoparlante Soundcore Boom 2 e Anker SOLIX C800 Plus

Le cuffie AeroFit Pro sono pensate per quegli utenti che ricercano un suono ottimale ma allo stesso tempo non vogliono isolarsi dall’ambiente circostante, possiamo dire un valido compromesso tra cuffie in-ear e over-ear. Le AeroFit Pro si posizionano direttamente sopra l’orecchio, sono leggerissime e tra l’altro rappresentano la prima proposta dell’azienda con questo particolare design. Realizzate con materiali adatti alla pelle e con una flessibilità di 180 gradi, le AeroFit Pro sono dotate di auricolari a forma di gancio che posizionano i driver da 16,2 millimetri direttamente sull’orecchio; secondo l’azienda questa soluzione garantisce che gli organi uditivi rimangano aperti per la trasmissione del suono, caratteristica essenziale in ottica sicurezza.

A bordo poi sono presenti ottimizzazioni come il codec LDAC e il supporto Spatial Audio, per garantire un’immersione completa nel suono, il tutto con un schermatura ottimale e certificazione IPX5. Riguardo l’autonomia, Anker dichiara 14 ore con una singola carica e un totale di 46 ore con la custodia di ricarica inclusa.

Un’altra novità da segnalare è la nuova telecamera di sicurezza EufySecurity 4G LTE Cam S330, un dispositivo versatile che supporta 4G e WLAN con batteria a lunga durata da 9.400 mAh. La fotocamera 4K offre una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione e di notte, aiutata da un riflettore da 100 lumen che garantisce la visibilità di colori e dettagli fino a otto metri al buio. Il sistema LTE invece offre una vista a 360 gradi a tutto tondo ed è dotato di una funzione pan and tilt, mentre la tecnologia AI integrata riconosce le persone e le traccia su una vasta gamma di movimenti. EufySecurity 4G LTE Cam S330 si alimenta con un pannello solare in dotazione e include una scheda SIM – 100 megabyte di volume dati per sette giorni – in modo da essere subito pronta all’uso.

Ultima, non per importanza, la stazione di carica outdoor Anker SOLIX C800 Plus, ideale per chi è sempre in movimento e cerca una stazione affidabile, compatta e con una buona capacità. Questa stazione di carica immagazzina 768 Wh di energia e la fornisce attraverso dieci prese (tra cui tre prese UE) con 1.200 watt di potenza in uscita e funzione SurgePad che permette di gestire un carico a breve termine di 1.600 watt. La tecnologia HyperFlash garantisce una ricarica completa in soli 58 minuti quando collegato a una presa di corrente, mentre in combinazione con un massimo di 300W di pannelli solari, può essere ricaricato in poco meno di tre ore.

Disponibilità e prezzi

Partiamo con la gamma MagGo che in occasione del lancio arriva in preordine su Amazon con una vantaggiosa offerta che permette di risparmiare (ora) sino al 18% sul prezzo di listino. A seguire tutti i dettagli e i link all’acquisto di tutti i prodotti annunciati oggi: