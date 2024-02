Come antipasto al Mobile World Congress 2024 di Barcellona che inizierà ufficialmente domani, al fianco degli smartphone della gamma Xiaomi 14, il produttore cinese Xiaomi ha presentato ufficialmente sul mercato “global” i nuovi indossabili Xiaomi Watch 2, Xiaomi Smart Band 8 Pro e Xiaomi Watch S3.

Del primo, uno smartwatch con Wear OS, ne abbiamo parlato in un articolo dedicato sul nostro portale TuttoAndroid. La smartband e lo smartwatch, oggetto di questo articolo, sono prodotti che il produttore cinese ha già annunciato qualche mese fa sul mercato di casa e che ora arrivano ufficialmente anche in Italia. Non vi erano sono dunque grandi segreti, al netto dei prezzi di listino, informazione di cui adesso siamo in possesso. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

La Xiaomi Smart Band 8 Pro è una smartband già annunciata da Xiaomi lo scorso 14 agosto, in piena estate, sul mercato di casa. La principale novità rispetto al modello precedente è lo schermo (sempre rettangolare), più grande, più definito e più luminoso (ottimo per le attività in esterna).

Il pannello, sempre AMOLED, è da 1,74 pollici con risoluzione pari a 336 x 480 pixel, refresh rate a 60 Hz e luminosità di picco a 600 nit (è comunque presente un sensore che regola automaticamente la luminosità). Il display è poi protetto da vetro Gorilla Glass Victus di Corning.

All’interno del corpo in alluminio, abbastanza sottile (9,99 mm) e leggero (22,5 grammi senza cinturino), troviamo una batteria da 289 mAh che dovrebbe assicurare un’autonomia pari a 14 giorni (senza always-on display, altrimenti l’autonomia sarà di circa 6 giorni), del 23% superiore rispetto a quella offerta dal modello precedente.

Dal punto di vista della sensoristica dedicata alla salute, questa smartband può contare sulla presenza di un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca a 4 canali e di un pulsossimetro: grazie ai due sensori, è in grado di monitorare la salute dell’utente in tempo reale. Grazie anche alla presenza dei sistemi di geolocalizzazione, la Xiaomi Smart Band 8 Pro è in grado di monitorare in maniera accurata l’attività fisica all’esterno (sono oltre 150 gli sport tracciabili), senza la necessità dello smartphone al seguito.

Per i corridori, è presente la funzione di corsa intelligente che consente di impostare la velocità desiderata e ricevere promemoria di ritmo per mantenere il passo. La smartband fornisce anche 10 circuiti di corsa al polso, offrendo una guida scientifica durante gli allenamenti. L’animazione 3D integrata fornisce inoltre una guida chiara per il riscaldamento e lo stretching prima dell’esercizio, migliorando la preparazione per l’allenamento.

Dal punto di vista della personalizzazione dell’interfaccia, la Xiaomi Smart Band 8 Pro offre una vasta selezione di quadranti (oltre 200) tra cui scegliere, inclusi quelli a tema gaming pensati per aggiungere un tocco divertente. Altre caratteristiche della smartband sono l’integrazione dell’assistente vocale Alexa e la funzione “Trova cellulare“, pensate per fornire un’esperienza utente ancora migliore.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riepiloghiamo le principali specifiche tecniche della Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Dimensioni: 48 x 33,35 x 9,9 mm

x x Peso: 22,5 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: TPU (cinturino), vetro Gorilla Glass Victus (parte frontale), alluminio (cassa)

(cinturino), (parte frontale), (cassa) Certificazioni: resistenza all’acqua (5 ATM)

(5 ATM) Display: AMOLED da 1,74″ con risoluzione 336 x 480 pixel , refresh rate a 60 Hz e luminosità di picco a 600 nit

da con risoluzione x , refresh rate a e luminosità di picco a Sensori: accelerometro , giroscopio , battito cardiaco , pulsossimetro , luce ambientale

, , , , Connettività: Bluetooth 5.3 , GNSS Compatibile con Android 8.0 o iOS 12.0 e versioni successive Si configura attraverso l’app Mi Fitness

, Funzionalità: watchfaces , monitoraggio della salute e di oltre 150 sport

, Batteria: 289 mAh (tempo di ricarica di circa 80 minuti), autonomia da 14 giorni

Xiaomi Watch S3

Passiamo ora allo Xiaomi Watch S3, un elegante smartwatch multi-funzione che Xiaomi ha presentato sul mercato di casa lo scorso 26 ottobre. Lo smartwatch è caratterizzato dalla presenza di un ampio display AMOLED circolare da 1,43 pollici, ben definito e luminoso, circondato da una leggera cassa in lega di alluminio (47 mm di diametro e 12 mm di spessore); in generale richiama il design degli orologi classici, anche grazie ai numerosi quadranti disponibili (sono oltre 180 ma se ne possono anche creare di personalizzati). Un’altra peculiarità è la presenza di una ghiera “staccabile” che può essere sostituita per dare un ulteriore tocco di personalità allo smartwatch.

Il sistema operativo che gira a bordo è HyperOS, consentendo così una maggiore integrazione dello smartwatch con l’intero ecosistema del produttore cinese. La batteria integrata è da 486 mAh e, secondo quanto dichiarato da Xiaomi, promette fino a 15 giorni di autonomia con utilizzo tipico; si scende a 5 giorni di autonomia sfruttando l’always-on display. La ricarica avviene tramite una basetta (attacco a due pin): con soli 5 minuti di ricarica, si ottiene un’autonomia aggiuntiva di due giorni.

Sono presenti a bordo un buon numero di sensori (come cardiofrequenzimetro a 12 canali e pulsossimetro) che consentono al dispositivo di monitorare in maniera “approfondita” la salute e l’attività sportiva (anche in questo caso, sono oltre 150 gli sport tracciabili) dell’utente. Sono presenti i sistemi di geolocalizzazione (GNSS) dual-band (L1+L5) per migliorare ulteriormente il rilevamento della posizione.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riepiloghiamo le principali specifiche tecniche dello Xiaomi Watch S3.

Dimensioni: 47 x 47 x 12 mm

x x Peso: 44 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: eco-pelle (cinturino), vetro (quadrante), lega di alluminio (cassa)

(cinturino), (quadrante), (cassa) Certificazioni: resistenza all’acqua (5 ATM)

(5 ATM) Display: AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel

da con risoluzione x Sensori: accelerometro , giroscopio , battito cardiaco , ossigeno nel sangue , luce ambientale , sensore geomagnetico , sensore atmosferico , sensore di hall

, , , , , , , Connettività: Bluetooth 5.2 , GNSS dual-band Supporta le chiamate via Bluetooth

, Sistema operativo: HyperOS Compatibile con Android 8.0 o iOS 12.0 e versioni successive

Funzionalità: watchfaces , monitoraggio della salute e di oltre 150 sport

, Batteria: 486 mAh, autonomia da 15 giorni, ricarica tramite basetta (attacco a due pin)

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Smart Band 8 Pro e Watch S3

I nuovi indossabili di casa Xiaomi, ovvero Xiaomi Smart Band 8 Pro e Xiaomi Watch S3, sono disponibili all’acquisto da oggi in Italia presso le principali catene dell’elettronica di consumo come MediaWorld e Unieuro, su Amazon e sul sito ufficiale di Xiaomi. Di seguito riportiamo i prezzi di listino scelti dal produttore cinese:

La Xiaomi Smart Band 8 Pro viene proposta, nelle due colorazioni Argento e Nero, al prezzo consigliato di 79,99 euro.

Acquista Xiaomi Smart Band 8 Pro su Amazon | Acquista su Unieuro | Acquista su mi.com

Lo Xiaomi Watch S3 viene proposto, nelle due colorazioni Black e Silver, al prezzo consigliato di 149,99 euro.

Acquista Xiaomi Watch S3 su Amazon | Acquista su MediaWorld | Acquista su mi.com

La Xiaomi Smart Band 8 Pro può essere personalizzata attraverso quattro differenti tipologie di cinturino a sgancio rapido da entrambi i lati: cinturino in tessuto (due colorazioni a doppia tonalità, in verde e in viola), cinturino in eco-pelle (panna o arancione), cinturino in maglia milanese (grigio) e cinturino in silicone (blu, giallo, nero o grigio chiaro). I prezzi dei cinturini non sono ancora stati comunicati.

Lo Xiaomi Watch S3 mette invece a disposizione due accessori che consentono di personalizzarne il design: questi sono il cinturino Xiaomi Watch Strap e la ghiera Xiaomi Watch Bezel, disponibili entrambi in quattro colorazioni (Chrome Yellow, Dual-tone Ceramic, Ocean Blue e Raimbow) e proposti, rispettivamente, a 39,99 euro e 12,99 euro; la ghiera è anche disponibile nelle due colorazioni “base” (Black e Silver) e in questo caso viene proposta a 9,99 euro.

