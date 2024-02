Giornata ricca di novità per Xiaomi che, insieme alla nuova gamma di notebook Redmi Book Pro 2024, ha svelato anche un interessantissimo portatile da gaming, parliamo del fiammante Redmi G Pro 2024. L’ultima soluzione targata Redmi non si discosta molto dai suoi predecessori, puntando a offrire il miglior rapporto possibile tra prestazioni e prezzo, senza però trascurare design e qualità. Stando ai primi dettagli condivisi dall’azienda, Redmi G Pro 2024 si candida a essere il miglior notebook da gaming nella fascia dei 1.000 dollari (1.000/1200 euro se preferite), aiutato in questo da una piattaforma hardware di ultima generazione basata su tecnologia Intel Core 14a gen HX.

Insieme a Redmi G Pro 2024, che arriverà nelle prossime settimane, l’azienda annuncia anche un altro prodotto degno di nota, il monitor Redmi Display G Pro 27 MiniLED, un prodotto ottimizzato al meglio per il gaming che, come facilmente suggerisce la sigla, punta tutto sulla tecnologia MiniLED e un prezzo competitivo.

Redmi G Pro 2024 è potente e conveniente

Ribadendo che Xiaomi non ha condiviso tutte le caratteristiche tecniche del nuovo Redmi G Pro 2024, le poche informazioni tecniche a disposizione in relazione al prezzo suggerito di 1.000 dollari, lasciano intuire che l’azienda voglia aggredire in modo importante questo segmento di mercato. Il Redmi G Pro 2024 infatti potrà contare su uno dei più potenti processori per notebook attualmente in commercio, il Core i9-14900HX, abbinato a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 che, inutile dirlo, può tranquillamente gestire tutti i giochi moderni a 1440P senza particolari problemi.

Per il momento non abbiamo ulteriori dettagli da condividere, mentre volendo fare una considerazione sul design, l’unica immagine a disposizione suggerisce che Xiaomi ha cercato di enfatizzare leggermente il concetto di “notebook gaming”, il tutto però senza apparenti esagerazioni. Rimanendo in attesa del lancio ufficiale, che come al solito riguarderà il mercato cinese, con una piattaforma Intel Core 14a gen (configurabile ricordiamo) è assicurato il supporto per gli standard più recenti in fatto di connettività ed espansione; a bordo troveremo verosimilmente una configurazione con memorie DDR5, SSD PCI-E Gen 4.0 e possibile supporto per Thunderbolt 4, USB-C e WiFi 6E.

Redmi Display G Pro 27 MiniLED ha un prezzo imbattibile

Le novità di Xiaomi per i gamer non finiscono qui, c’è posto anche per il debutto ufficiale del monitor da gioco Redmi Display G Pro 27 MiniLED, un prodotto che porta avanti nel migliore dei modi la politica del colosso asiatico, puntando tutto su un prezzo a dir poco competitivo. Redmi Display G Pro 27 MiniLED è un monitor con diagonale da 27 pollici che utilizza un pannello Fast IPS con tecnologia MiniLED; parliamo di un display QHD con una scheda tecnica di tutto rispetto, soprattutto considerando che siamo di fronte a una soluzione per la fascia medio-bassa, ovvero circa 250-300 euro. Il pannello MiniLED in questione è caratterizzato da 1.152 zone di illuminazione indipendenti, garantendo una luminosità di ben 1.000 nit e un contrasto eccezionale, tipico di tutti i display che impiegano questa particolare tecnologia. Il resto delle specifiche non è da meno: a 2560×1440 pixel, il Redmi Display G Pro 27 MiniLED offre una refresh di 180 Hz e un tempo di risposta GtG di 1 ms, limitando al minimo fenomeni come il ghosting e il motion blur.

Non solo prestazioni ma anche qualità dell’immagine per la nuova proposta Redmi che, grazie all’implementazione della tecnologia QD Quantum Dot, garantisce una copertura DCI-P3 del 100% e fino al 97% dello spazio colore Adobe RGB con ΔE<2. Un cenno al design, anche in questo caso molto enfatizzato per far colpo sui gamer che gradiscono cornici sottili, led RGB e le classiche linee aggressive dei prodotti eSports, con tanto di piedistallo ergonomico e supporto VESA per l’installazione su parete. Chiudono la dotazione un reparto I/O con due porte Display-Port 1.4, due HDMI 2.0 e jack audio 3,5 mm. Redmi Display G Pro 27 MiniLED è già disponibile in preordine in Cina a un prezzo di 2.199 yuan, al cambio circa 270 euro, cifra a dir poco interessante per quello che offre il prodotto.

Scheda tecnica Redmi Display G Pro 27 MiniLED

Tipologia di pannello IPS Fast

Tecnologia MiniLED, QD Quantum Dot

Dimensioni pannello 27″

Risoluzione massima 2.560×1440 pixel (QHD)

Frequenza di aggiornamento 180 Hz

Tempo di risposta GtG 1 ms

Luminosità di picco 1.000 nit

Supporto AMD Freesync

Copertura DCI-P3 del 100%, Adobe RGB 97%

Porte HDMI 2.0 (x2), Display Port 1.4a (x2), jack audio

Flicker-Free e Low Blue Light

Piedistallo regolabile

