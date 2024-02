Xiaomi ha da poco lanciato i nuovi notebook Redmi Book Pro 14 2024 e Redmi Book Pro 16 2024 dotati di CPU Meteor Lake-H di Intel, display ad alta risoluzione e batterie ad alta capacità di accumulo e ricarica. Ecco le specifiche principali, la disponibilità e i prezzi dei nuovi prodotti.

Redmi Book Pro 14 2024 e Redmi Book Pro 16 2024 possono essere configurati con CPU Intel Core Ultra 5 125H oppure Core Ultra 7 155H che integrano le iGPU Arc, inoltre possono essere equipaggiati con un’unità SSD fino a 1 TB e fino a 32 GB di RAM.

Le caratteristiche comuni ai due modelli includono la presenza di una porta jack 3.5 mm, una porta HDMI 2.1 (TMDS), una porta Thunderbolt 4, due porte USB 3.2 Gen1 Type-A e una porta USB Type-C, oltre a una webcam 1080p e una coppia di altoparlanti da 2 W.

Redmi Book Pro 14 2024 e Pro 16 2024 differiscono per quanto riguarda lo schermo e la batteria

Redmi Book Pro 14 offre un display da 14 pollici 16:10 con risoluzione di 2.880×1.800 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 400 nit, mentre Redmi Book Pro 16 sfoggia uno schermo da 16 pollici con risoluzione di 3.072×1.920 pixel, refresh rate a 165 Hz e 500 nit di luminosità di picco.

Redmi Book Pro 14 è alimentato da una batteria da 80 Wh che supporta la ricarica cablata da 100 W, mentre Redmi Book Pro 16 è munito di una batteria da 99 Wh con ricarica cablata da 140 W come i recenti modelli MacBook Pro 16.

Redmi Book Pro 14 2024 e Redmi Book Pro 16 2024 debuttano in Cina con prezzi che partono rispettivamente da 4.999 yuan (circa 650 euro) e 5.999 yuan (circa 780 euro). Per ora la società non ha rivelato se intende lanciare i due prodotti anche in altri mercati.