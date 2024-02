Acer amplia la gamma di notebook Swift con due ulteriori modelli ad alte prestazioni basati sulla più recente piattaforma mobile AMD “Hawk Point” con processori Ryzen 8040. I nuovi arrivati nel catalogo del produttore taiwanese puntano a offrire la massima portabilità senza compromettere le prestazioni pure, aiutati non solo da un design curato e ottimizzato per la dissipazione, ma anche dalle doti delle più recenti CPU AMD che, oltre a offrire un chip grafico integrato basato su architettura RDNA3, sono equipaggiati con una NPU Ryzen AI per gestire al meglio i carichi legati all’Intelligenza Artificiale.

Andando nel dettaglio, Acer annuncia oggi Swift Edge 16 e Swift Go 14, entrambi equipaggiati con display OLED e caratterizzati da un design compatto e gradevole; parliamo ovviamente di sistemi Windows 11 con Copilot e tutte le risorse software del caso per sfruttare appieno lo doti hardware a disposizione (AI in primis).

Acer Swift Edge 16: portabilità senza compromessi

Partiamo da Acer Swift Edge 16, un notebook da 16 pollici a dir poco ottimo sulla carta che, al pari del fratello minore Swift Go 14, non guarda solo alla prestazione assoluta della CPU, puntando invece a offrire un’esperienza completa in Windows 11 con Copilot, arricchita inoltre da diverse funzionalità proprietarie Acer basate sull’Intelligenza Artificiale; tra queste segnaliamo: Acer PurifiedVoice, Acer PurfiedView, la nuova funzionalità di fotoritocco Acer LiveArt e, non per ultima, AcerSense.

Passando invece alla scheda tecnica di Swift Edge 16, siamo di fronte a un vero gioiellino, dotato di un pannello OLED 16″ da 3.2K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, tempo di risposta a 0,2 ms e una resa cromatica eccezionale, garantita dalla copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e certificazione VESA DisplayHDR. True Black 500. Esteticamente molto curato ed elegante, Swift Edge 16 presenta uno chassis in fibra di magnesio e alluminio, spesso poco meno di 1,3 centimetri per un peso totale del notebook che si attesta a soli 1,23 Kg.

A bordo troviamo poi un processore AMD Ryzen 7 8840U, un octa-core basato su architettura Zen4 con grafica Radeon 780M e AMD Ryzen AI, il tutto abbinato a 32 GB di memoria RAM LPDDR5 e un SSD PCI-E 4.0 fino a 2 TB; in alternativa è disponibile anche una variante con Ryzen 5 8640U. Ottimo anche il reparto connettività/rete, dove non mancano WiFi 7 (sino a 5,8 Gbps), due porte USB4 Type-C a 40 Gbps con ricarica e Display-Port, una porta HDMI 2.1, slot per schede MicroSD e due ulteriori porte USB-A.

Scheda tecnica Acer Swift Edge 16

Display 16” OLED + WQXGA (3200×2000), DCI-P3 100%, 120 Hz, Display HDR True Black 500

Processore AMD Ryzen 7 8840U o Ryzen 5 8640U

Grafica AMD Radeon 780M o Radeon 760M (Ryzen 5)

Memoria sino a 32 GB LPDDR5

Storage SSD PCI-E 4.0 sino a 2 TB

Rete WiFi 7 o WiFi 6E + Bluetooth

Porte: 2x USB4 Type-C 40 Gbps con ricarica e Display Port 2 USB Type A 1x HDMi 2.1 Slot MicroSD

Wecam QHD 1440P

Sicurezza Microsoft Pluton

Dimensioni 357,66 x 245,9 x 12,95 mm

Peso 1,23 Kg

Batteria 54 WHr

Sistema operativo Windows 11 Home

Acer Swift Go 14: con AMD Ryzen 9 è il notebook da 14″ ideale

L’Acer Swift Go 14 è rivolto invece a chi cerca un notebook con display ancora più compatto che offra però prestazioni di rilievo in qualsiasi contesto e soprattutto in qualsiasi ambiente. Al pari del fratello maggiore utilizza un pannello con tecnologia OLED, questa volta però con diagonale da 14″, risoluzione 2.8K e frequenza di aggiornamento a 90 Hz; in alternativa è disponibile un’opzione touchscreen con pannello LCD FHD+, mentre non dimentichiamo la cerniera estendibile a 180° e il largo touchpad OceanGlass che ottimizzano la produttività e l’esperienza utente.

Riguardo la configurazione non siamo molto distanti dall’Acer Swift Edge 16; la CPU in questo caso è un AMD Ryzen 9 8945HS (8C/16T) con NPU Ryzen AI, abbinato a grafica Radeon 780M (12 Compute Unit ricordiamo), 32 GB di RAM LPDDR5 e 2 TB di storage SSD PCI-E 4.0 (entrambi configurabili). Anche il reparto I/O si allinea all’altra piattaforma AMD; manca il WiFi 7 (in questo caso WiFi 6E), ma ritroviamo la doppia porta USB 4 40 Gbps con opzioni di ricarica dei dispositivi, HDMI, 2.1, slot MicroSD e una webcam QHD 1440p.

Scheda tecnica Acer Swift Go 14

Display 14” OLED + WQXGA (2880×1800), DCI-P3 100%, 90 Hz, Display HDR True Black 500 14” IPS (2240×1400), sRGB 100%, 90 Hz, Display HDR True Black 500 14” IPS (1920×1200), sRGB 100%, 90 Hz, Display HDR True Black 500, touchscreen

Processore AMD Ryzen 7 8840U, Ryzen 7 8845HS o Ryzen 5 8645HS

Grafica AMD Radeon 780M o Radeon 760M (Ryzen 7/5)

Memoria sino a 32 GB LPDDR5

Storage SSD PCI-E 4.0 sino a 2 TB

Rete WiFi 6E + Bluetooth 5.3

Porte:

2x USB4 Type-C 40 Gbps con ricarica e Display Port

1x HDMI 2.1

Slot MicroSD

Wecam QHD 1440P

Sicurezza Microsoft Pluton

Dimensioni 312,9 x 217,9 x 14,9 mm

Peso 1,32 Kg

Batteria 50 WHr

Sistema operativo Windows 11 Home

Disponibilità e prezzi

Acer Swift Edge 16 e Acer Swift Go 14 saranno disponibili in Europa a partire dal mese di aprile, rispettivamente con prezzi a partire da 1.249 euro e 949 euro; rimaniamo in attesa di dettagli per quanto riguarda l’effettiva disponibilità in Italia, mentre per ulteriori dettagli vi rimandiamo direttamente sulla pagina ufficiale dei prodotti Acer (Acer Swift Edge 16 – Acer Swift Go 14).

