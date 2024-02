NVIDIA ha da poco annunciato che Chat with RTX è disponibile per il download. Si tratta di uno strumento gratuito che permette di avere l’intelligenza artificiale generativa sul proprio PC e non attraverso il cloud.

Lo strumento sfrutta le schede grafiche NVIDIA RTX serie 30 e 40 e l’IA può essere addestrata sui documenti che risiedono nel proprio PC, sgravando i datacenter da alcuni compiti impegnativi e migliorando la privacy dell’utente.

NVIDIA inaugura l’era dei PC AI

È sufficiente specificare la cartella che contiene i propri file da dare in pasto all’IA, tuttavia è possibile aggiungere gli indirizzi dei video per ampliare il set di dati e chiedere informazioni a riguardo, come consigli culinari, di viaggio e altro.

Al momento Chat with RTX supporta i formati txt, PDF, xml, doc e docx e dovrebbe tornare utile per cercare qualcosa nei documenti presenti sul proprio PC.

Chat with RTX è disponibile gratuitamente sul sito Web NVIDIA e può essere scaricato e utilizzato su computer che eseguono Windows 11 dotati di scheda grafica NVIDIA RTX 30 o successiva con almeno 8 GB di memoria video e aver installato i driver più recenti.

Per ora lo strumento è ancora in versione dimostrativa in modo da offrire agli utenti l’ebbrezza di utilizzare un chatbot più personale che mai. Ecco il video che mostra cosa ci si può fare.

