Nella giornata di oggi, 15 febbraio, LG ha presentato per il mercato italiano una nuova serie di monitor: la linea LG MyView Smart. Rispetto a quelli tradizionali, la loro particolarità sta nella loro autonomia, quasi un indipendenza, che fa sì che li si possa usare anche senza un PC collegato. Come? Grazie al sistema operativo webOS, lo stesso delle TV di LG.

Specifiche e funzioni software dei nuovi monitor LG MyView Smart

Sono una sorta di alternativa agli Smart Monitor di Samsung, dispositivi che, oltre a fare da mera periferica per computer, permettono di ascoltare musica, di guardare contenuti multimediali e di fare altro in autonomia, senza cioè collegarsi a un PC.

Sono quattro i dispositivi che fanno parte di questa nuova nuova linea LG MyView Smart Monitor, 32SQ780S, 32SQ700S, 27SR50F e 32SR50F, ciascuno con alcune particolarità. Il primo garantisce un po’ di flessibilità in più rispetto agli altri grazie alla presenza dello stand Ergo che lo rende regolabile in altezza, inclinazione, rotazione, orientamento e profondità, monitor che, come il secondo citato, monta uno schermo di tipo VA da 31,5″ con risoluzione UHD 4K (3840 x 2160 pixel).

Sono equipaggiati invece con dei pannelli IPS da 27″ e 31,5″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) gli altri due modelli (27SR50F e 32SR50F), monitor che non integrano la porta USB-C con power delivery da 65 W come 32SQ780S e 32SQ700S. Tutti e quattro sono inoltre dotati di altoparlanti stereo, di connettività Wi-Fi e Bluetooth e permettono di condividere i contenuti dai propri dispositivi tramite Apple AirPlay 2 e LG Screen Share.

Specifiche tecniche a parte, vale la pena soffermarsi un momento sul software, sul sistema operativo webOS integrato in questa nuova linea LG MyView Smart Monitor. Come anticipato, si tratta dello stesso OS delle smart TV dell’azienda, che permette quindi di accedere a tutti i servizi di streaming disponibili in piattaforma (come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, eccetera), di ascoltare della musica e di utilizzare alcune funzioni particolari come LG Mood Music, dove il monitor diventa una specie di strumento con cui creare e ascoltare playlist basate sulle preferenze dell’utente.

Da segnalare anche la compatibilità per tutta la linea LG MyView Smart Monitor con varie app per la produttività, come quelle della suite Microsoft 365 e Google Calendar, usabili quindi senza connettersi a un PC o ad altri dispositivi. Per questo, il telecomando puntatore dedicato (da acquistare a parte, in confezione ce n’è uno più classico) può tornare utile.

Prezzi e disponibilità dei monitor LG MyView Smart

Sono tutti e quattro disponibili sul nostro mercato da oggi e acquistabili direttamente sul sito di LG ai seguenti prezzi:

27SR50F costa 189 euro ;

; 32SR50F costa 219 euro ;

; 32SQ700S costa 329 euro ;

; 32SQ780S costa 399 euro.

Probabilmente, questa nuova linea LG MyView Smart Monitor sarà disponibile anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi, nonostante il produttore non lo abbia ancora specificato.

