Il design dell’attesa prima auto di Xiaomi è stato ufficializzato a dicembre, ma oggi possiamo farci un’idea abbastanza accurata di com’è l’abitacolo dell’auto elettrica Xiaomi SU7.

Secondo le nuove immagini ufficiali Xiaomi non propone degli interni minimalisti tipici delle auto prodotte dalle aziende tecnologiche, ma opta per un design incentrato sul conducente con tanto di pulsanti fisici per rispondere al feedback degli automobilisti più tradizionalisti.

Oltre a quelli disponibili sulla console centrale che permettono di controllare funzionalità essenziali come l’aria condizionata, l’altezza da terra e lo spoiler posteriore, l’azienda permette di aggiungere una fila di controlli fisici anche alla base dell’infotainment.

Il cruscotto adotta un design flottante che integra il display head-up, il quadro strumenti e le bocchette dell’aria, creando un senso di spaziosità, mentre i sedili sportivi offrono una posizione di guida ribassata con un’eccellente visibilità anteriore.

Xiaomi ha già fatto capire che non intende fare da comparsa nel mercato delle auto elettriche e punta a offrire autonomia ed efficienza anche alle temperature glaciali, grazie alla pompa di calore sviluppata internamente dall’azienda stessa. Recenti video dei test invernali mostrano l’SU7 che affronta strade innevate e ghiacciate a temperature di -33°C.

L’inizio delle consegne di Xiaomi SU7 è previsto nella prima metà del 2024 e il prezzo vociferato si aggira intorno ai 300.000 yuan (poco meno di 40.000 euro).

La Xiaomi SU7 è attesa al Mobile World Congress (MWC) 2024 che si terrà a Barcellona a fine mese e dove il colosso cinese presenterà anche nuovi smartphone, tablet, smartwatch e aspirapolvere, come appena annunciato da Lei Jun su X.

