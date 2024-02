Ring presenta quest’oggi un nuovo dispositivo della linea Pro pensato per la smart home: si tratta di Ring Battery Video Doorbell Pro, che viene definito il videocitofono alimentato a batteria più avanzato di sempre. Andiamo a scoprirlo insieme tra caratteristiche, funzionalità, prezzo e disponibilità sul mercato italiano.

Ring Battery Video Doorbell Pro è ufficiale

Ring ha svelato il suo primo videocitofono della gamma Pro nel 2021, dotandolo di una tecnologia radar per migliorare la precisione degli avvisi di movimento all’aperto. Da allora, il marchio di proprietà di Amazon ha continuato a perfezionare le sue tecnologie, ricevendo riscontri sempre più positivi da parte degli utenti.

Con la rilevazione di movimento 3D, gli avvisi di movimento di Battery Video Doorbell Pro sono più precisi e accurati e consentono di avere una panoramica aerea e di ricevere avvisi solo quando il videocitofono rileva movimenti in determinate aree. Il campanello smart offre video in alta definizione a 1536p, Audio+ e risposte rapide.

Le immagini sono ancora più nitide, con l’obiettivo che viene attivamente allineato con i sensori ottici di livello premium per una maggiore definizione. Con l’elaborazione dinamica delle immagini e la compressione ad alta efficienza, i video offrono colori più brillanti e realistici, sia attraverso una Live View sia una registrazione video precedente. La funzione Low-Light Sight è studiata per garantire colori nitidi anche al buio: in base a quanto riferito, è sufficiente l’illuminazione di un lampione in strada o nel cortile per garantire una visione ottimale in notturna.

Battery Video Doorbell Pro è ovviamente compatibile con gli altri dispositivi della gamma Ring, con i quali è possibile creare un sistema unico per la casa (ad esempio con l’associazione a Stick Up Cam Pro e Ring Alarm). Il piano Ring Protect permette di accedere a funzionalità aggiuntive come l’archiviazione su cloud, gli avvisi per la rilevazione di pacchi e persone, le notifiche dettagliate e le Modalità. In più si possono ricevere avvisi di movimento sui dispositivi Alexa compatibili: con Echo Show, per esempio, basta procedere al collegamento per ricevere avvisi e poter visualizzare la Live View e vedere cosa sta succedendo davanti alla porta di casa (con il semplice comando “Alexa, mostra la porta d’ingresso“).

Prezzo e dove acquistare il nuovo videocitofono

Ring Battery Video Doorbell Pro sarà disponibile in Italia al prezzo consigliato di 229,99 euro a partire dal 20 marzo 2024. Risulterà acquistabile su Amazon.it, sul sito ufficiale Ring e presso i rivenditori autorizzati.

