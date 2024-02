Mancano ancora diversi mesi alla presentazione degli iPhone 16, prevista come sempre a settembre. Ma sono già numerose le indiscrezioni che ci permettono di avere un’idea di come potrebbero essere i nuovi smartphone di Apple. Gli ultimi rumor emersi nei giorni scorsi riguardano le fotocamere, che sarebbero disposte in modo diverso su iPhone 16 (e iPhone 16 Plus?), e di un pulsante di scatto che avrebbe una nuova funzione professionale utile per scattare le foto senza dover toccare lo schermo.

Nuovi indizi sul comparto fotografico degli iPhone 16

L’ipotesi più interessante è quella che riguarda il nuovo pulsante di scatto già emerso in precedenza, se per tutti e quattro i nuovi modelli o meno non è ancora chiaro: si tratterebbe di un pulsante meccanico che può abilitare più funzioni della fotocamera. Invece di due livelli meccanici, questa nuovo tasto di iPhone 16 si dice abbia una superficie touch che, toccandola con una pressione leggera permetterebbe di gestire la messa a fuoco (ma anche di zoomare tramite gesti secondo un precedente report di The Information); per scattare una foto sarebbe invece necessario premerlo completamente. Una funzione utile per i nuovi smartphone di Apple, ribadita nelle scorse ore da un leaker sul social network cinese Weibo, Instant Digital, mutuata dalle fotocamere digitali e reflex in cui, in molti casi, il pulsante di scatto è su due livelli, appunto per mettere a fuoco e per catturare una foto.

Prettamente estetica l’altra novità emersa in queste ore relativa alle fotocamere dei nuovi iPhone, che potrebbero essere disposte in maniera diversa in base ad alcuni render emersi di recente. Si tratterebbe di una novità riservata solo ai nuovi modelli più piccoli ed economici della prossima famiglia di smartphone di Apple, gli iPhone 16, contraddistinti da una disposizione verticale dei due sensori fotografici posteriori (standard e grandangolare), simile a iPhone 11 e iPhone 12, ma in un’area loro riservata a forma di pillola ovale e leggermente in rilievo sul retro del telefono, meno rispetto alla soluzione squadrata di iPhone 15. In accordo con gli indizi riportati dal leaker Majin Bu, ecco come potrebbe presentarsi la parte posteriore di iPhone 16 secondo i render condivisi da MacRumors (anche l’immagine in copertina ne dà un’idea).

In attesa di conferme (o smentite), che probabilmente non tarderanno ad arrivare nelle prossime settimane, per un quadro più completo sulle più recenti indiscrezioni emerse su iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max, vi suggeriamo intanto di leggere il nostro articolo dedicato.

Leggi anche: Recensione iPhone 15 Pro Max: le novità sono quelle giuste e Recensione iPhone 15: poche scelte discutibili, tante cose buone