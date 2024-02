Xiaomi presenterà i suoi ultimi smartphone di punta della serie Xiaomi 14 a livello globale al Mobile World Congress (MWC) alla fine di questo mese, insieme alla Xiaomi Smart Band 8 Pro, lanciata in Cina ad agosto 2023. Tuttavia il fitness tracker di Xiaomi è già disponibile per l’acquisto in Europa.

Al momento è possibile acquistare Xiaomi Smart Band 8 Pro in un negozio online di terze parti in Slovacchia dove è elencato al prezzo di 89 euro scontato da 99.

Xiaomi Smart Band 8 Pro è già acquistabile in Europa

La pagina del prodotto riporta che la consegna dello smartwatch avverrà entro 3-5 giorni dall’ordine e che è inclusa una garanzia di 24 mesi, tuttavia le specifiche riportate sono simili a quelle del modello cinese.

Sebbene sia un fitness tracker, Xiaomi Smart Band 8 Pro ha un design simile a uno smartwatch. Il dispositivo indossabile offre un display AMOLED quadrato da 1,74 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità di picco di 600 nit, inoltre il prodotto è resistente all’acqua fino a 5 metri di profondità.

Xiaomi Smart Band 8 Pro offre il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue, del sonno, del ciclo mestruale e del livello di stress, inoltre supporta oltre 150 modalità sportive e include un sensore somatosensoriale per i dati relativi alla boxe.

Il dispositivo è dotato di un chip GNSS che supporta più sistemi satellitari per tracciare in modo accurato il percorso, inoltre dispone di un assistente vocale integrato e può fungere da hub di controllo per altri dispositivi smart home di Xiaomi.

Xiaomi Smart Band 8 Pro è alimentata da una batteria da 297 mAh che secondo l’azienda può fornire fino a 14 giorni di autonomia con una singola carica.

