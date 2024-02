Amazon ha tagliato i cartellini dei prezzi di vari prodotti in occasione dei giorni che precedono San Valentino, ricorrenza in cui sono tanti i rivenditori e le aziende che promuovono varie offerte. Da parte sua Amazon ha scontato alcuni suoi dispositivi, acquistabili a prezzi molto interessanti da oggi fino al 14 febbraio. Eccone alcuni.

Per San Valentino Amazon sconta diversi suoi dispositivi

A parte le cuffie Amazon Echo Buds di seconda generazione, in offerta fino al 13 febbraio, tutti gli altri dispositivi di Amazon (o meglio, di Ring, azienda di proprietà di Amazon) sono in offerta fino al giorno di San Valentino, mercoledì 14 febbraio 2024. Come al solito, questo non significa che ci sia la sicurezza di trovarli disponibili, considerando che le scorte potrebbero esaurirsi prima che la promozione in questione scada. Per questo, vediamo subito i prodotti scontati (confrontati con i prezzi di listino) e i link diretti per acquistarli su Amazon. Fate attenzione perché lo stesso link porta a differenti opzioni, assicuratevi di scegliere quella relativa al prezzo indicato qui sotto.

Questi erano alcuni dei dispositivi di Amazon in offerta per San Valentino 2024, che ricordiamo essere in sconto fino al 14 febbraio, ad esclusione delle cuffie Echo Buds 2, in offerta fino al 13. Maggiori informazioni sono reperibili nei link all’acquisto e nel collegamento che segue.

Tutti i dispositivi di Amazon in offerta

In copertina Ring Intercom, che abbiamo provato qui (anche video)

Leggi anche: tutte le nostre guide agli acquisti come i migliori videocitofoni WiFi di questo mese

Per non perdere le offerte del momento sappiate che potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.