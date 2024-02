È in vigore da stamattina un nuovo coupon lanciato da eBay per festeggiare San Valentino. Si tratta di un buono sconto dal valore variabile in base al prodotto acquistato, che permette di risparmiare un bel po’, considerando che si va a sommare agli sconti già applicati dai singoli venditori. Qua sotto vi spieghiamo come funziona elencandovi poi alcuni prodotti tech da tenere in considerazione.

Fino al 15% di sconto extra con il coupon di San Valentino

Questa nuova promozione permette di risparmiare sui prodotti già in offerta grazie a un nuovo coupon valido fino all’11 febbraio. Basta inserire il codice SANVALENTINO prima della fase di pagamento sui prodotti compatibili in vendita su eBay per beneficiare di uno sconto massimo del 15% (fino a 50 euro, sconto utilizzabile 2 volte per ciascun utente) con una spesa minima di 20 euro.

Capito come funziona, ecco una selezione dei prodotti in sconto compatibili con questo coupon, incluso nei prezzi scontati riportanti nella lista a seguire.

Questi erano solo alcuni dei prodotti compatibili con il nuovo coupon SANVALENTINO di eBay, che vi ricordiamo essere in vigore fino all’11 febbraio. Come al solito, considerando che le scorte sono molto limitate, è piuttosto probabile che i prodotti scontati più interessati restino disponibili per poche ore; ergo, se trovate qualcosa che fa al caso vostro, non pensateci troppo.

In copertina Apple iPhone 15, di cui trovate la recensione qui (anche video)

