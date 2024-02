Il team di sviluppatori di WhatsApp non smette di stupire gli utenti introducendo continue novità per migliorare l’esperienza sulla celebre app di messaggistica. L’ultima versione beta 24.3.10.70 per iOS, rilasciata poche ore fa agli iscritti al programma TestFlight (che al momento non sembrano avere l’accesso a questa funzione, essendo in via di sviluppo), porta con sé interessanti anticipazioni su una nuova funzione attualmente in fase di sviluppo.

Su WhatsApp in versione Beta sono in arrivo i contatti preferiti per le chiamate

Si tratta della possibilità di scegliere dei contatti preferiti per le chiamate vocali, in modo da averli sempre a portata di mano con un click nella schermata dedicata. Una novità senza dubbio apprezzabile da chi utilizza di frequente le chiamate vocali su WhatsApp per comunicare con amici stretti e familiari.

Analizzando a fondo le anticipazioni emerse da quest’ultimo aggiornamento, gli sviluppatori stanno lavorando per permettere agli utenti di selezionare alcuni contatti speciali da inserire in cima alla lista chiamate. In questo modo, inviare una chiamata vocale ai propri contatti preferiti richiederà solo un click, il che velocizzerebbe e semplificherebbe l’esperienza utente in caso di chiamate frequenti con determinati contatti.

Si tratta di una funzionalità pensata per migliorare l’accessibilità generale dell’app grazie all’aggiunta di una scorciatoia rapida che permette di chiamare all’istante le persone care, direttamente dalla schermata chiamate. Inserire i contatti nella sezione preferiti garantirà inoltre che essi siano sempre ben visibili in primo piano, a portata di click.

Secondo quanto osservato da queste prime versioni della funzione, l’utente potrà selezionare liberamente i contatti da rendere preferiti tramite apposita interfaccia. Essi verranno poi visualizzati nella parte alta della schermata chiamate, prima di tutti gli altri. Di seguito potete osservare l’interfaccia che permette di aggiungere determinati contatti ai preferiti, attualmente in fase di test.

La nuova funzionalità per i contatti preferiti è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester, sebbene se ne intravedano già le basi in quest’ultimo aggiornamento. È probabile che nei prossimi mesi gli sviluppatori rendano disponibile la novità almeno nelle versioni beta, per poi distribuirla nelle versioni stabili dopo averla perfezionata.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sullo stato di sviluppo di questa nuova funzionalità, che verrà senza dubbio accolta con favore da chi utilizza di frequente le chiamate vocali per comunicare. Continueremo a tenere d’occhio tutte le novità in arrivo sull’app di messaggistica più celebre al mondo, tenendovi aggiornati sul nostro sito.

