Il team di WhatsApp sta lavorando su una nuova interfaccia per la versione Web del servizio in modo che possa offrire agli utenti un’esperienza più moderna e accattivante.

Nel frattempo WhatsApp sta attualmente testando anche una funzionalità inedita per il client Web del popolare servizio di messaggistica.

Le chat bloccate miglioreranno la privacy di WhatsApp Web

Uno screenshot individuato nell’ultima versione beta di WhatsApp Web include una scheda specifica progettata per contenere le chat bloccate, quindi in futuro agli utenti potranno proteggere le proprie chat sul client Web come su Android e iOS.

Al momento non è chiaro come verrà protetta questa sezione con le chat bloccate, anche se la richiesta di un codice potrebbe essere un’opzione.

Con il blocco della chat anche gli utenti di WhatsApp Web potranno aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e privacy alle loro conversazioni più riservate, soprattutto nelle situazioni in cui utilizzano il client in luoghi frequentati da altre persone.

Inoltre la funzionalità permetterà di avere un’esperienza di sicurezza standardizzata su più dispositivi e piattaforme, dove queste chat bloccate verranno sincronizzate.

La funzionalità che consentirà agli utenti di bloccare specifiche chat è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento di WhatsApp Web.

