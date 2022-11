Anche Lancia si sta preparando a entrare nel settore delle auto elettriche. A fine settembre vi parlavamo di Aurelia, un’ammiraglia a batteria attesa per il 2026 che tuttavia dovrebbe essere anticipato dalla nuova Ypsilon elettrica già fra un paio d’anni, nel 2024.

Sarà proprio lei il primo esempio della nuova era di Lancia, oggetto quasi sottinteso di un evento dedicato tenutosi nelle scorse ore intitolato Lancia Design Day, occasione in cui il marchio ha presentato al grande pubblico il nuovo logo, lo stile e altre particolarità che caratterizzeranno lo stile di Lancia per i prossimi 100 anni, a partire da una scultura manifesto chiamata Lancia Pu+Ra Zero.

Una scultura manifesto, un logo e una promessa

Oggi Lancia rinasce con un nuovo Logo e una visione chiara di design. In attesa della nuova Ypsilon, la prima vettura della nuova Lancia, presentiamo Lancia Pu+Ra Zero, una scultura, un manifesto tridimensionale che ispira le vetture che arriveranno tra il 2024 e il 2028. Un’opera d’arte in cui passato e futuro sono in continuo contatto, dove l’eleganza si bilancia con lo spirito radicale delle forme. Oggi parte il nostro Rinascimento, con cui vogliamo far sognare i tanti appassionati di Lancia in tutto il mondo. Lancia tornerà ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. Oggi inizia la nuova Lancia! Questo è il commento introduttivo di Luca Napolitano, CEO di Lancia.

Lancia Pu+Ra Zero, cioè il design

Andiamo per ordine e partiamo con la scultura, che è fondamentalmente il nodo focale di tutto. D’accordo è una scultura, ma è anche, anzi, soprattutto, allegoria del nuovo linguaggio di design Lancia. Pu+Ra significa “Puro” e “Radicale”, gli attributi preferiti dal marchio per descrivere come saranno le future auto in arrivo.

Si partirà da forme elementari (cerchio, rettangolo e triangolo) da combinare con dettagli eclettici provenienti dalle icone del passato e dal linguaggio più moderno contaminato da elementi di varia natura: dall’arredamento all’architettura passando per la moda e altro ancora. Finora abbiamo parlato di esterni, ma dentro il concetto si armonizza con quanto già detto, con un approccio attento alla scelta dei materiali, pregiati e sostenibili.

Dunque, Lancia Pu+Ra Zero è una scultura manifesto da cui oltre a quanto riportato ben si delineano i contorni di un ritorno tutto interno al mercato premium.

La scultura tradotta

Da questo manifesto s’intuiscono vari elementi che Lancia traduce in questo modo. Il frontale (immagine sopra) è una reinterpretazione della calandra, il calice (l’elemento a LED posto sotto la scritta Lancia, per intenderci). Sarà presente su tutte e tre le nuove auto del marchio e contribuirà a renderle riconoscibili sia di giorno che di notte.

Le forme di Lancia Pu+Ra puntano alla fluidità e alla morbidezza, e richiamano il design di Aurelia B20 e Flaminia. Mentre dietro tendono ad affiorare i fari tondi che richiamano quelli della Stratos e che ritorneranno in maniera siffatta sulla nuova Ypsilon con la scritta Lancia nel mezzo.

Il nuovo logo e scritta Lancia

Compreso per sommi capi il design, rimaniamo sempre su queste frequenze per descrivere brevemente l’altra novità annunciata da Lancia: il nuovo logo. La prima a fregiarsene sarà la nuova Ypsilon, la prima auto elettrica del marchio a cui seguirà l’ammiraglia (Aurelia probabilmente) e la nuova Delta.

Lo chiamano Progressive Classic questo nuovo logo di Lancia, che reinterpreta in chiave moderna i classici elementi distintivi (volante, bandiera, scudo e scritta, anch’essa rinnovata con un font originale ispirato alla moda italiana) per esprimere innovazione e italianità.

L’obiettivo è far rinascere il marchio, questa è la promessa di cui sora: far risorgere un marchio con 116 anni di storia che negli ultimi anni è pressoché scomparso dal mercato automobilistico.

In occasione di questo Lancia Design Day, oltre a quanto detto è stato presentato in anteprima anche un trailer di un cortometraggio intitolato “Lancia, il Nuovo Rinascimento” che verrà trasmesso in versione integrale sui canali social Lancia a gennaio. Gli seguirà il secondo episodio ad aprile 2023 e nel 2024 dall’ultima puntata, che verrà pubblicata in occasione del lancio della nuova Ypsilon.

