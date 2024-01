Venerdì scorso, 19 gennaio, Stellantis ha presentato STLA Large, la sua piattaforma per auto elettriche (ma anche ibride e a combustione interna) che promette fino a 800 km di autonomia e flessibilità in abbondanza. La capacità massima della batteria di 118 kWh, l’efficienza di ricarica di 4,5 kWh al minuto e la possibilità di optare per architetture a 400 e 800 Volt, sono alcune delle specifiche chiave di STLA Large, la base per i prossimi veicoli di Stellantis di segmento D ed E.

Cosa sapere sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis per auto elettriche e non solo

Si tratta di una piattaforma particolarmente flessibile, caratteristica chiave per contenere i costi e proporre sul mercato prezzi concorrenziali. Questo significa che STLA Large sarà una piattaforma comune a diverse auto e veicoli elettrici (anche ibridi e a combustione interna) di diversi marchi parte del gruppo Stellantis: si inizia dagli Stati Uniti con Dodge e Jeep per poi arrivare anche altrove con molti altri, compresi Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. Pensata per essere la base di modelli di segmento D ed E (auto di lunghezza superiore ai 4,5 m e oltre, anche di lusso: berline, SUV e crossover), già entro il 2026 arriverà sul mercato come base di 8 nuovi modelli.

Oltre alla possibilità di scegliere fra architetture a 400 e 800 Volt, è una piattaforma che dà margine a ingegneri e designer per definire la lunghezza complessiva, la larghezza, l’altezza totale e da terra, il passo, permettendo loro di usare diversi sistemi di propulsione (motori sia trasversali che longitudinali), moduli per le sospensioni, tipologie di trasmissioni e molte altre opzioni di personalizzazione, sempre per il discorso legato alla flessibilità.

Queste le dimensioni di STLA Large:

Lunghezza complessiva: 4.764-5.126 millimetri

Larghezza complessiva: 1.897-2.030 millimetri

Passo variabile tra 2.870-3.075 millimetri

Altezza da terra tra 140-288 millimetri

Diametro massimo degli pneumatici: 858 millimetri

In un primo momento la piattaforma ospiterà opzioni di batteria con capacità compresa fra 85 e 118 kWh, supporterà fino a 4,5 kWh al minuto (versione da 800 Volt) e monterà anche sistemi di propulsione in grado di scattare da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi.

STLA Large, verrà prodotta in diversi stabilimenti europei e nordamericani con l’obiettivo di “creare una famiglia di veicoli a partire da una serie di componenti ben progettati e flessibili per coprire diversi tipi di veicoli e propulsioni, con prestazioni superiori a quelle dei nostri attuali prodotti, sarà la risposta ai clienti di ciascuno dei nostri brand iconici”, parole di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, riportate nel comunicato stampa relativo, in cui ci sono maggiori informazioni su questa nuova piattaforma.

