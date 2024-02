Microsoft ha presentato di recente una nuova interessante collezione di controller wireless per Xbox chiamata serie Vapor. Questi joypad dal design accattivante presentano una caratteristica superficie con motivi a spirale, ognuno diverso dall’altro, che consentono ai giocatori di esprimere al meglio il proprio stile.

I nuovi controller Xbox della serie Vapor sono ampiamente personalizzabili sotto tutti i punti di vista

La serie Vapor per Xbox Design Lab offre sei diverse colorazioni per la parte superiore del controller, con eleganti effetti sfumati: si va dal verde elettrico abbinato al classico verde Xbox, al viola e rosa cibernetico, fino al rosso fuoco per gli spiriti ardenti. Una volta scelto il colore, è possibile personalizzare ogni dettaglio, dai pulsanti alle levette analogiche, con finiture metalliche e impugnature in gomma per un comfort ottimale. Per un tocco davvero personale, poi, è disponibile anche la possibilità di incidere il controller con un messaggio speciale.

Ma le novità non finiscono qui. Microsoft ha anche presentato il controller wireless Xbox – Dream Vapor, edizione speciale che utilizza i toni del rosa e viola, estendendoli a tutti gli elementi del joypad, compresi stick, grilletti e croce direzionale ibrida, per un effetto armonioso che si differenzia notevolmente dal classico controller di colore nero. Questo modello, tra l’altro, include anche esclusive impugnature laterali in gomma viola e pulsanti ABXY rosa con dettagli viola.

I nuovi controller della collezione Vapor mantengono intatte tutte le caratteristiche all’avanguardia degli ultimi modelli Xbox, come la durata della batteria fino a 40 ore di gioco continuo e la connettività wireless per Xbox Series X/S, Xbox One, PC e dispositivi mobile; presente anche il pulsante Condividi per catturare facilmente clip di gioco da condividere con gli amici. L’app Xbox Accessories consente inoltre di rimappare completamente i pulsanti e creare profili di controllo personalizzati.

La serie Vapor è già disponibile tramite Xbox Design Lab a questo indirizzo, mentre il controller Xbox Wireless – Dream Vapor può essere preordinato al prezzo di 69,99 euro in diversi mercati Xbox nel mondo, tra cui è presente anche l’Italia, sullo store ufficiale di Xbox. In occasione del lancio di questa novità, per i fan del look Vapor è stata creata anche un’esclusiva felpa, disponibile sullo Xbox Gear Shop, che riprende i motivi sfumati dei controller.

