Apple e Qualcomm hanno una storia travagliata per quanto riguarda lo sviluppo dei modem 5G da utilizzare negli iPhone. Nonostante Apple stia lavorando da anni per sviluppare internamente i propri modem, continuano a emergere problemi che rallentano questo processo.

Secondo quanto emerso durante una recente riunione riguardante gli utili di Qualcomm, Apple avrebbe esteso di altri due anni l’accordo di licenza globale sui brevetti con l’azienda americana produttrice di chipset. L’accordo precedente sarebbe scaduto nel 2026, ma ora è stato prorogato fino a marzo 2027.

Ciò significa che difficilmente vedremo un modem interamente progettato da Apple prima del 2028, nonostante le voci insistenti di problemi nello sviluppo interno. L’azienda di Cupertino aveva acquistato per 1 miliardo di dollari i brevetti sui modem di Intel nel 2019, con l’obiettivo dichiarato di ridurre la propria dipendenza da Qualcomm.

Tuttavia, a distanza di anni, Apple è ancora indietro di almeno tre anni rispetto a Qualcomm per quanto riguarda i modem 5G. Sembra che la famigerata efficienza di Apple nello sviluppare componenti chiave internamente stia incontrando non poche difficoltà in questo caso. Con il nuovo accordo siglato, è probabile che Apple continuerà a fare affidamento su Qualcomm almeno fino all’iPhone 19 del 2027.

In an also not surprising development, on the @Qualcomm call, it was mentioned:

“Apple exercised its unilateral option to extend its global patent license agreement for an additional two years, taking the existing agreement through to March 2027”

— Ben Bajarin (@BenBajarin) January 31, 2024