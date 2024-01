Il mese scorso gli sviluppatori di Arc Browser per Mac hanno annunciato una versione beta per Windows e ora il team ha deciso di portare l’esperienza del browser Arc anche su iPhone tramite Arc Search.

La nuova app è focalizzata sulla ricerca e invece di limitarsi a fornire semplici risultati da Google o dal motore di ricerca preferito, sfrutta l’intelligenza artificiale per creare una pagina che funge da anteprima personalizzata con una serie di informazioni sulla ricerca effettuata.

Ad esempio, cercando notizie su una partita Arc Search mostra le reazioni delle squadre, gli approfondimenti sui momenti chiave, l’umore dei tifosi e altri link correlati.

Per ora l’esperienza non sembra tanto diversa da quella offerta da altre ricerche basate sull’intelligenza artificiale come Google Bard, Microsoft Copilot e ChatGPT, tuttavia i risultati di Arc Search sembrano ancora poco accurati.

Arc Browser arriva su iPhone, ma sembra ancora grezzo

La qualità della panoramica generata da Arc Search è altalenante. A volte mancano elementi chiave come il punteggio finale di un match, mentre in altri casi non vengono presentati approfondimenti e nemmeno link.

Come il browser Arc desktop, l’app Arc Search archivia le schede dopo 24 ore in modo da non accumulare un elenco infinito di siti sui quali l’utente non tornerà, ma con la facoltà di aumentare il limite a 30 giorni, inoltre è presente una modalità “lettore” simile a quella disponibile in Safari che elimina il caos presente su molti siti Web per facilitare la lettura di un articolo, bloccando tracker, annunci e banner.

Al momento non sembra possibile sincronizzare Arc Search con il browser desktop e nemmeno accedere ad Arc Search con l’account creato su desktop.

Per ora sembra che l’app Arch Search per iOS sia ancora lontana dall’essere un prodotto finito e probabilmente lo sviluppatore la migliorerà col tempo, anche ascoltando il feedback degli utenti.

L’azienda afferma che sta già lavorando sulla sincronizzazione con il desktop e prevede anche di unire l’app con le funzionalità presenti nell’app “Arc Mobile Companion” lanciata la scorsa primavera, ma che è da poco stata rimossa dall’App Store.

Potrebbe interessarti: Emergono nuove indiscrezioni sui prossimi iPhone 16, cosa sappiamo finora