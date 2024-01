In un segmento di mercato che ormai inizia a fare gola a molte aziende, vedi ASUS, Lenovo e non per ultima MSI con la fiammante Claw basata su Intel Core Ultra, la nuova proposta di AYANEO Flip si fa notare per un approccio leggermente diverso che, oltre al design, punta anche a offrire molte più opzioni di acquisto per gli utenti.

Nelle scorse ore l’azienda ha dato il via alla consueta campagna su Indiegogo di AYNEO Flip, un’handheld basata su piattaforma AMD Ryzen 7040U o 8040U che spicca anche per un design a conchiglia completamente differente rispetto ai competitor. Le opzioni di acquisto come detto sono moltissime, così come i prezzi che al momento su Indiegogo partono da 699 dollari, ma come vedremo possono superare abbondantemente i 1.400 dollari (decisamente troppi) per quanto riguarda i modelli più spinti. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

AYANEO Flip: arriva in due modelli con hardware al top

AYANEO Flip è una console portatile con design a conchiglia, ovvero con il display che si chiude come un piccolo notebook; viene proposta in due varianti, AYANEO Flip KB e AYANEO Flip DS. La prima utilizza un display da 7″ con tastiera QWERTY full-size, mentre la versione AYANEO DS (Dual-Screen) prevede un display secondario al posto della tastiera. Parlando un attimo di display, a bordo è presente un pannello IPS Full-HD con refresh a 120 Hz; la console permette tre regolazioni dell’inclinazione del monitor, ovvero 120°, 150° e 180°, mentre sul modello AYANEO DS troviamo un secondo display da 3,5″, sempre IPS con formato 3:2 e risoluzione 960×960 pixel.

Completa anche per quanto riguarda i comandi, ma qui ci vorrebbe una prova sul campo per dare qualche giudizio obiettivo, la console di AYANEO probabilmente non è la più bella o la più “portatile” (dipende dai punti di vista), mentre riguardo la piattaforma hardware ha poco da invidiare ai marchi più blasonati. Il produttore ha scelto una soluzione che punta sulle APU AMD e in particolare sull’architettura Zen4; nel dettaglio c’è la possibilità di scegliere tra un Ryzen 7 7840U o un più recente Ryzen 7 8840U, entrambi Zen4 con TDP impostato a 28 watt e dotati di 8 core / 16 thread oltre a un chip grafico integrato Radeon 780M (12 Compute Unit) basato su architettura RDNA3. Il tutto è raffreddato da un sistema a camera di vapore con un singola ventola.

La versione base di AYANEO Flip parte da 16 GB di RAM LPDDR5X 6.400 MT/s e un SSD PCI-E 4.0 da 512 GB, opzioni che possono arrivare sino a 64 GB e 2 TB di storage; i prezzi, come anticipato, variano molto in base al processore scelto (la serie Ryzen 8040 costa di più) e alla dotazione hardware che, tra le altre cose, prevede anche supporto per USB4 e OCuLink. AYANEO Flip non si fa mancare WiFi 6E e Bluetooth 5.2, integrando anche una porta USB-C 3.2 Gen 2, lettore di impronte, jack audio da 3,5 mm e lettore di memory card.

Scheda tecnica AYANEO Flip

CPU AMD Ryzen 7 7840U o Ryzen 8 8840U (8 core /16 Thread – 28 watt), Zen4 + NPU

GPU Integrata Radeon 780M RDNA3 (12 CU)

RAM LPDDR5X 6.400 MT/s

Storage SSD PCI-E Gen 4.0 x4

Configurazioni RAM/SSD

16 GB + 512 GB

32 GB + 2 TB

64 GB + 2 TB

Display IPS 7″ FHD 1080P, refresh-rate 120 Hz, 400 nit, 100% sRGB

Display secondario (DS) 3,5″, IPS 960×960 pixel

Connettività WiFi 6E, Bluetooth 5.2

Porte USB4-C, USB-C 3.2 Gen 2, OCuLink, jack audio, lettore SD

Tastiera full-size con supporto RGB

Batteria 45 WHr

Dimensioni 18 x 10,2 x 29,8 centimetri

Peso 650 grammi

Sistema operativo Windows 11 Home

Software AyaSpace 2.0

Colorazioni Milky White e Shadow Black

Configurazioni e prezzi

Come anticipato sopra, le varianti di AYANEO Flip sono diverse, non solo per la configurazione di CPU/RAM/SSD, ma anche perché c’è una versione con tastiera e una con doppio display. Giusto per evitare confusione tra le varie opzioni, chiariamo subito che la differenza netta tra le varianti base dei due modelli AYANEO Flip è di 40 dollari, ovvero 699 dollari per AYANEO Flip KB e 739 dollari per AYANEO Flip DS.

Questi indicati sono i cosiddetti prezzi “Early Bird”, disponibili ora su Indiegogo con questa campagna dedicata, mentre tutt’altra cosa saranno i prezzi di listino definitivi; per AYANEO Flip KB infatti si partirà da 899 dollari per arrivare a 1.439 dollari del modello con Ryzen 7 8040, 64 GB di RAM e 2 TB di storage, cifra che sale a 1.479 dollari per AYANEO Flip DS.

Potrebbe interessarti anche MSI Claw: specifiche e prezzi ufficiali, c’è anche il display da 120 Hz con VRR