Se siete in cerca di un nuovo notebook per giocare i vostri titoli preferiti a 1080P, in queste ore su Amazon c’è un’ottima offerta su Acer Nitro 5, un portatile davvero valido che grazie alla sua dotazione hardware garantisce un’ampia flessibilità, spaziando per intenderci oltre il gaming con buone doti in ambito produttività e creazione di contenuti. L’offerta Amazon è decisamente buona, 200 euro di sconto sul prezzo di listino dell’Acer Nitro 5 che, allo stesso tempo, è anche il prezzo più basso sotto il quale non è mai sceso dallo scorso autunno.

Acer Nitro 5 in offerta su Amazon: ha potenza da vendere e tutte le ottimizzazioni per i gamer

Iniziamo subito dicendo che Acer Nitro 5 (AN515-58-94DQ) è un notebook da 15,6 pollici, probabilmente non il più sottile e compatto sul mercato, ma quando abbiamo a che fare con un Intel Core i9 e una GPU dedicata ci serve spazio per la dissipazione e le ventole. Detto questo, l’estetica è abbastanza lineare e curata, con vistose feritoie sui lati che aiutano a smaltire il calore; a bordo non manca una tastiera retroilluminata a quattro zone RGB oltre a un ampio touchpad, mentre se guardiamo alle caratteristiche fisiche, il notebook Acer è spesso 26,9 millimetri per un peso di 2,5 Kg.

Parlando di hardware invece, la CPU è un Intel Core i9-12900H, chip da 14 core e 20 thread capace di spingersi a una frequenza di Boost di 5,0 GHz con un TDP di 45 watt (115 watt di picco); il processore Intel è abbinato a 16 GB di RAM DDR5 4.800 MT/s e un reparto storage con SSD PCI-E da 1 TB. La grafica, oltre alla iGPU Intel, è affidata invece a una NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, una GPU basata su architettura Ada Lovelace che supporta tutte le più recenti tecnologie NVIDIA come DLSS 3.0 e Frame Generator.

La scheda NVIDIA gestisce un display IPS da 15,6″ con risoluzione FHD (1080P), refresh a 144 Hz e tempo di risposta GtG a 1 ms, l’ideale insomma per sfruttare appieno la GeForce RTX 4060 Laptop. Acer Nitro è ovviamente un sistema Windows 11, con queste caratteristiche può tranquillamente soddisfare l’utente in diversi scenari, compresa la produttività; a questo proposito segnaliamo anche la buona dotazione di porte che prevede USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e connettività di rete WiFi 6 oltre a una porta LAN 2.5G.

Acer Nitro 5 – Caratteristiche di Rilievo

CPU Intel Core i9-12900H (14C/20T) 5,0 GHz

RAM 16 GB DDR5 4.800 MT/s (espandibile)

GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop

SSD 1 TB PCI-E NVMe

Display IPS 15,6″, FHD 1080P con refresh a 144 Hz

Rete WiFi 6, LAN 2.5 Gbps e Bluetooth 5.0

Porte USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, HDMI 2.1

Peso 2,5 Kg, spessore 26,9 mm

Sistema Operativo Windows 11

Potrebbe interessarti anche Migliori notebook Acer di Gennaio 2024: ecco i nostri consigli