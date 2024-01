Secondo le più recenti indiscrezioni emerse su X, Google starebbe preparando una versione di Chrome con supporto nativo per la piattaforma Windows on Arm. La notizia è decisamente interessante, non solo perché Google finora non aveva mostrato particolare interesse per l’argomento, ma anche perché una versione nativa ARM64 del suo amato browser per dispositivi che eseguono Windows on Arm permetterebbe di ottimizzare notevolmente le prestazioni.

Ad avvalorare ulteriormente questa tesi ci pensa la stessa Google che, proprio in queste ore, ha rilasciato una nuova versione Chrome Canary per tutti quei dispositivi Windows 11 basati su piattaforma Arm. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Google Chrome con supporto Windows on Arm porterà le prestazioni su un altro livello

La scoperta di questa nuova (e benvenuta) versione di Google Chrome è da attribuire all’utente X Pedro Justo che, passando al setaccio le ultime Nighty build di Chrome Canary, è riuscito a scovare chiari riferimenti all’inedita variante di Chrome. Allo stesso tempo, il rilascio dell’ultima build di Chrome Canary con supporto Windows 11 on Arm, non fa altro che confermare le intenzioni dell’azienda di Mountain View che, raggiunta prontamente dai colleghi di TheVerge, al momento non ha però confermato definitivamente la notizia.

Vista l’evoluzione hardware della piattaforma Windows on Arm (basti pensare alle più recenti soluzioni di Qualcomm ad esempio), l’arrivo di una versione nativa di Google Chrome non è poi così insensata. Microsoft da parte sua supporta da tempo l’architettura Arm con una versione ad hoc di Edge (basata su Chromium), nettamente più veloce e fluida se paragonata alla versione x86 di Chrome (ovviamente emulata) su Windows 11 on Arm.

Guardando alle prestazioni che offre Microsoft Edge Arm64, alla diffusione di Chrome, nonché agli investimenti di Microsoft e Qualcomm per “spingere” la diffusione dei dispositivi Arm su Windows in questo 2024, le probabilità che arrivi presto una versione nativa (definitiva) di Google Chrome per Windows on Arm sono molto alte. Ricordiamo infine che Google offre già una versione ottimizzata per dispositivi Arm che eseguono ChromeOS, quindi visto che le risorse non sono un problema per il gigante del web, ci aspettiamo di vedere presto una build di Google Chrome tutta dedicata ai sistemi Windows basati su SoC Arm.

